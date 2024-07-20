Подача света в дома батайчан восстановлена после протестов

20 июля 2024, 12:50

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Энергетики восстановили подачу электричества в дома жителей Батайска после того, как горожане провели акцию протеста около здания "Донэнерго". Батайчане пожаловались, что свет отсутствовал в их домах несколько суток.

Поздно вечером 19 июля жители Батайска собрались около здания "Донэнерго" с требованием решить ситуацию с отключениями подачи электричества в их дома.

Горожане пояснили, что электроснабжение отсутствует уже третьи сутки, они пожаловались, что веерно свет отключают на одних и тех же улицах и в одних и тех же домах. На место прибыли силовики, передала сегодня ночью Rostovgazeta.ru.

Видео, на котором показаны собравшиеся около здания "Донэнерго" батайчане, опубликовал минувшей ночью телеграм-канал "Мой Батайск". На кадрах ролика показаны около десятка человек, пытающиеся пройти через ворота на территорию предприятия, его сотрудник их не пропускает. Между сотрудником предприятия и собравшимися идет разговор на повышенных тонах.

На втором ролике показана прибывшая на место полицейская машина со включенными мигалками. Жители Батайска пожаловались силовикам, что в их домах три дня нет света. Один из полицейских спросил их для чего они испугали сотрудника энергокомпании, на что собравшиеся потребовали вызывать прокурора и сотрудников мэрии, и решать вопрос с подачей электричества.

Спустя несколько часов телеграм-канал опубликовал еще одно видео, на кадрах которого жители Батайска рассказали, что подача электричества в их дома восстановлена. "Главный инженер с помощником приехал к трансформатору, который подавал электричество в обесточенные дома, и быстро устранил проблему", – сказано в публикации.

На 12.40 мск 20 июля эта запись набрала 906 просмотров и 20 комментариев.

"А почему нет света ЖК "Прибрежный", кто знает?" – поинтересовался пользователь с ником www.

"Зато теперь решили в других районах отключать свет. ЖК "Прибрежный" теперь без света и вода еле идет", – написала Елизавета Пак.

"Чехова, РДВС. У нас 5-й день подряд отключают. Только нас. После звонка включают на час, потом отключают снова. И так по кругу", – пожаловался пользователь с ником Valensia.

"У нас нет горячей воды. Воду вчера вечером дали, но холодную. Видимо решили не включать, потому как на следующей неделе должны по плану ее отключить на две недели", – отметила Ксения.

"На Востоке отключили горячую воду на месяц. Но это не так страшно, как в обще почти неделю без света и какой-либо воды с маленьким ребенком в квартире", – пожаловалась Лидия.

Перебои с подачей электричества возникли в регионах юга России с 16 июля, нарушена подача света жителям Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, и других населенных пунктов, отметило 18 июля "Батайское время".

Власти приняли решение ввести в Ростовской области веерные отключения электроснабжения, чтобы снизить нагрузку на линии электропередачи. Причиной проблемы с подачей света является авария на Ростовской АЭС, пояснил 17 июля "Ростов-на-Дону Онлайн".

На 12.40 мск на сайте администрации Батайска нет комментариев относительно схода местных жителей около здания "Донэнерго" с требованием решить ситуацию с отключениями подачи электричества в их дома.

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