Жители Анапы перекрыли дорогу. Скриншот фото "Краснодар Телетайп" от 20.07.24, https://t.me/tipichkras/48368

20 июля 2024, 21:00

Анапчане заблокировали движение из-за отключений света

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Жители Анапы заблокировали движение, требуя восстановить подачу электричества. После этого мэрия отчиталась о ремонте, сообщив, что без света остаются около 10 тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", жители жилого комплекса "Краски" перекрыли дорогу в связи с отсутствием воды и света. На место акции протеста прибыл мэр Краснодара, который пообещал оставаться на месте, пока не возобновится подача электричества. Задержаны как минимум два участника акции. Вечером власти отчитались, что ремонтные работы на линии электропередачи окончены, свет и вода начали поступать в дома краснодарцев.

Жители Анапы, недовольные отключениями света, вышли на пересечение улиц Шевченко и Ивана Голубца и перекрыли часть полос, пропуская только скорую помощь. К недовольным вышел представитель «Россетей» и сообщил, что генераторы уже едут, сообщил сегодня Telegram-канал "Краснодар Телетайп".

Как следует из видео Baza, возле группы людей, которые перекрыли движение стоят несколько силовиков и полицейских машин..

Мэрия Анапы отчиталась о проведении ремонтных работа на электросетях. Скриншот фото от 20.07.24, https://t.me/anapaofficial/23168После этого мэрия Анапы отчиталась, что энергоснабжение на участке улиц Ивана Голубца/Шевченко будет восстановлено в ближайшее время . "Сегодня на фидере АП-10 произошло аварийное отключение. На месте работают две аварийные бригады АО «Электросети Кубани», после замены оборудования подстанцию планируется запитать в течение 30-40 минут", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

В другом сообщении власти города проинформировали, что без света остаются  "около 10 тысяч человек в городе, Супсехе, Гай-кодзоре, Варваровке". 

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Примечание:

"Жители Краснодара перекрыли дорогу из-за отключения электричества и воды", "Затянувшийся ремонт Цветного бульвара рассердил сочинцев", "Жители Горячего Ключа пожаловались на проблему с подачей воды в условиях жары".

Автор: "Кавказский узел"

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