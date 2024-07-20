Мэрия Краснодара отчиталась о восстановлении электроснабжения после протестов

20 июля 2024, 19:14

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Ремонтные работы на линии электропередач окончены, свет и вода начали поступать в дома краснодарцев, вышедших сегодня на акцию протеста против отключения света, сообщили власти города.

Как писал "Кавказский узел", жители жилого комплекса "Краски" перекрыли дорогу в связи с отсутствием воды и света. На место акции протеста прибыл мэр Краснодара, который пообещал оставаться на месте, пока не возобновится подача электричества. Задержаны как минимум два участника акции.

Мэр Краснодара Евгений Наумов продолжал общаться с участниками протестов против отключения электроэнергии и воды, когда в домах дали свет. Жильцы встретили это криками "ура", следует из видео, опубликованного в Telegram-канале мэрии .

"Постепенно электричество поступит во все дома. Насосные станции начнут работать автоматически со включением электричества, в ближайшее время вода поступит в дома вместе со светом", - говорится в сообщении".

Администрация Прикубанского округа Краснодара сообщила об окончании ремонтных работ. "В Прикубанском округе аварийно-ремонтные работы на линии электропередач в районе улиц Крузенштерна, Командорской, Краеведа Соловьёва и ряда других завершены", - отчиталась администрация в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что энергетики восстановили подачу электричества в дома жителей Батайска после того, как горожане провели акцию протеста около здания "Донэнерго". Батайчане пожаловались, что свет отсутствовал в их домах несколько суток.

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