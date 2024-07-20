20 июля 2024, 15:31

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали как минимум двух человек, перекрывших из-за отсутствия воды и света дорогу у ЖК "Краски" в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", жители жилого комплекса "Краски" перекрыли сегодня дорогу в связи с отсутствием воды и света. Мэр города пообещал, что будет оставаться на месте, пока не дадут свет

Силовики начали задержания участников протестов в Краснодаре у ЖК "Краски". На видео, которое опубликовано в Telegram-канале Baza, силовики уводят минимум двух человек - мужчину и женщину.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.