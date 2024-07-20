Силовики задержали как минимум двух участников протестов в Краснодаре. Сто-кадр видео из Telegram-канала Baza от 20.07.24,https://t.me/bazabazon/29596

20 июля 2024, 15:31

Силовики начали задержания участников протестов в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали как минимум двух человек, перекрывших из-за отсутствия воды и света дорогу у ЖК "Краски" в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", жители жилого комплекса "Краски" перекрыли сегодня дорогу в связи с отсутствием воды и света. Мэр города пообещал, что будет оставаться на месте, пока не дадут свет

Силовики начали задержания участников протестов в Краснодаре у ЖК "Краски". На видео, которое опубликовано в  Telegram-канале Baza, силовики уводят минимум двух человек - мужчину и женщину.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жители более 5000 домов на Кубани остались без электричества", "Затянувшийся ремонт Цветного бульвара рассердил сочинцев", "Жители Горячего Ключа пожаловались на проблему с подачей воды в условиях жары".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 июля 2024, 16:27

20 июля 2024, 14:55

20 июля 2024, 14:01

20 июля 2024, 13:50

20 июля 2024, 12:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи