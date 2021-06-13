Миротворцы отчитались о разминировании в Нагорном Карабахе

13 июня 2021, 07:08

За сутки миротворцы нашли восемь неразорвавшихся боеприпасов, обследовав почти пять гектаров земли в местах боевых действий в Нагорном Карабахе, рапортовало Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня Минобороны России сообщило, что военные с начала работ по разминировании в Нагорном Карабахе обследовали 2123 гектаров территории и более 650 километров дорог, где было обнаружено и обезврежено 25 613 боеприпаса. По просьбе жителей села Чартар в Мартунинском районе военные начали охранять их во время проведения сельхозработ на полях, рапортовало ведомство.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Военные инженеры продолжают работы по разминированию мест боевых действий в Нагорном Карабахе. За сутки они обследовали восемь зданий и 4,7 гектара территории, обнаружив восемь взрывоопасных предметов, сообщило 12 июня на своем сайте Минобороны России.

Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 127,7 гектара земли, 657,3 километра дорог, 1 860 зданий, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружили и обезвредили 25 621 взрывоопасный предмет, информировало военное ведомство.

Кроме того, миротворцы сопроводили одну автоколонну азербайджанских военных по маршруту Мадагиз-Кельбаджар (армянское название Карвачар. – Прим. "Кавказского узла"), отмечается в сообщении.

Российские военные систематически обеспечивают безопасность проезда азербайджанских колонн по территории Нагорного Карабаха. Так 15 мая миротворцы сопроводили шесть колонн азербайджанских военных: четыре – по Лачинскому коридору и две – в направлении Физулинского района, сообщило Минобороны России.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".