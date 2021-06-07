Миротворцы в Нагорном Карабахе. Фото пресс-службы минобороны России https://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12363939@egNews

07 июня 2021, 06:20

Миротворцы сопроводили азербайджанских военных в Нагорном Карабахе

Шесть колонн азербайджанских военных сопроводили миротворцы по территории Нагорного Карабаха: четыре – по Лачинскому коридору и две – в направлении Физулинского района, рапортовало Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", российские военные систематически обеспечивают безопасность проезда азербайджанских колонн по территории Нагорного Карабаха. Так 1 мая миротворцы сопроводили четыре азербайджанских колонны по Лачинскому коридору и две – по дороге из Шуши в Каджар.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. 

Российские военные обеспечили безопасность проезда шести колоннам военных Азербайджана. Четыре колонны проследовали через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, одна по маршруту Шуша (армянское название Шуши – прим. "Кавказского узла") – Красный Базар (азербайджанское название Гырмызы Базар – прим. "Кавказского узла") – Каджар (находится в Физулинском районе, который расположен на территории Гадрутского и Мартунинского районов Нагорного Карабаха – Прим. "Кавказского узла") и еще одна в обратном направлении, сообщило вечером 6 мая на своем сайте Минобороны России.

Нагорный Карабах продолжает возвращаться к мирной жизни. 1 июня в Степанакерте прошло празднования Дня защиты детей, написал в своем блоге на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах" блогер Давид Симонян. "Степанакерт впервые после войны в праздничном настроении. Люди не праздновали Новый год, не праздновали 9 Мая, но сегодня в городе действительно чувствуется праздничное детское веселье", – подчеркнул блогер.

Празднование было организовано не только городскими властями, но и частниками, пояснил он. "Знаю, что несколько ресторанов и кафе тоже по-своему устраивали детские праздники с угощениями и подарками", – написал блогер.

Также Симонян опубликовал фотографии, на которых показаны дети на аттракционах и скопление людей в вечернее время на городских улицах. "Вечером, когда летняя жара немного спала, большинство горожан с детьми вышли прогуляться. Очень многолюдно для послевоенного Степанакерта. ГАИ перекрыло подходы к центральной площади, чтобы не создавать пробок", – сообщает блогер.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Саперы отчитались о разминировании в Карабахе", "Жители Степанакерта остались без стабильной сотовой связи", "Азербайджанские эксперты сочли решаемой проблему с оптоволоконным кабелем в Кельбаджаре".

Автор: "Кавказский узел";

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