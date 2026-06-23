Жительница Кубани ранена во время атаки беспилотников

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Жительница поселка Суспех близ Анапы пострадала во время атаки БПЛА. Повреждения получили девять частных домовладений.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня в Крымском районе Краснодарского края обломки беспилотника упали на постройку во дворе частного дома. Возник пожар, но пострадавших, по данным властей, не было.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Жительница Краснодарского края получила ранения в результате атаки беспилотников вечером 22 июня, сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Обломки дронов упали в поселке Супсех под Анапой. Пострадавшая - 58-летняя жительница частного сектора. Женщина получила осколочное ранение, й оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение, говорится в сообщении официального Telegram-канала.

Повреждения в поселке получили девять частных домовладений. По информации чиновников, в домах выбиты стекла, повреждены кровли и заборы.

В течение дня 22 июня, с 7.00 до 20.00 мск, более 140 беспилотников самолетного типа были уничтожены над регионами России, в том числе над территорией Краснодарского края и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В сообщении не уточняется, сколько сбитых дронов пришлось на южные регионы страны.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь с 10 на 11 июня в Краснодаре в ходе атаки БПЛА загорелись две квартиры многоэтажного дома, были травмированы двое жильцов. 17 июня администрация Краснодара озвучила сумму компенсации жильцам поврежденного дома, она составляет немногим более пятнадцати тысяч рублей. Пользователи соцсетей сочли эту сумму издевательской.