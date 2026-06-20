Пожар возник в Крымске после падения обломков БПЛА

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В Крымском районе Краснодарского края обломки беспилотника упали на постройку во дворе частного дома, пострадавших нет, отчитался оперштаб.

В результате падения обломков беспилотников загорелась хозяйственная постройка во дворе частного дома, сообщил сегодня оперативный штаб Краснодарского края.

По заверению властей, из-за атаки и пожара пострадавших нет. "Пожар оперативно потушен", - сообщил оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля житель Краснодарского края погиб в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом в Крымском районе, пострадали еще три человека. Двоих госпитализировали, еще одному оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Напомним, в Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.