×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:01, 20 июня 2026

Пожар возник в Крымске после падения обломков БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Крымском районе Краснодарского края обломки беспилотника упали на постройку во дворе частного дома, пострадавших нет, отчитался оперштаб.

В результате падения обломков беспилотников загорелась хозяйственная постройка во дворе частного дома, сообщил сегодня оперативный штаб Краснодарского края.

По заверению властей, из-за атаки и пожара пострадавших нет. "Пожар оперативно потушен", - сообщил оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля житель Краснодарского края погиб в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом в Крымском районе, пострадали еще три человека. Двоих госпитализировали, еще одному оказали необходимую медицинскую помощь на месте. 

Напомним, в Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
16:00, 20 июня 2026
Пять человек стали жертвами нападения на торговый центр в Краснодаре
Подтопление в Краснодаре. Фото: МЦУ Краснодар https://t.me/mcu_krd
07:46, 20 июня 2026
Краснодарцы указали властям на нерешенную проблему с откачкой воды
Свалка на улице Новоселов в Сочи. Фото Алексея Баранова
04:49, 20 июня 2026
Сочинцы пожаловались на мусорный коллапс в городе
Алла Соболева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
02:50, 20 июня 2026
Гособвинитель потребовал реального срока для Аллы Соболевой
00:51, 20 июня 2026
Оставлено в силе решение об изъятии имущества у бывшего губернатора Ростовской области
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:00, 19 июня 2026
Карапетян Самвел
Баграт Галстанян. Фото www.aysor.am https://www.aysor.am/ru/news/2023/03/07/Баграт-Галстанян/2067088
10:53, 19 июня 2026
Архиепископ Баграт Галстанян
Айшат Кадырова. Фото https://grozny.tv/news/society/63632
11:00, 18 июня 2026
Айшат Кадырова
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Скриншот публикации https://www.instagram.com/p/DZws6rTvT9p (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
20 июня 2026, 11:40
Объявление о повышении цен на проезд вызвало недовольство жителей Сухума

Свалка на улице Новоселов в Сочи. Фото Алексея Баранова
20 июня 2026, 04:49
Сочинцы пожаловались на мусорный коллапс в городе

Алла Соболева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 июня 2026, 02:50
Гособвинитель потребовал реального срока для Аллы Соболевой

Акция протеста в Тбилиси. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=vK-H6h6AV_w
19 июня 2026, 23:52
Демонстранты в Тбилиси возмущены приговором Георгию Чахунашвили

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше