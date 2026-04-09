02:54, 9 апреля 2026

Житель Кубани погиб во время налета дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обломки БПЛА нанесли смертельные ранения жителю поселка Саук-Дере в Крымском районе Краснодарского края. 

Как писал "Кавказский узел", в Новороссийске в результате атаки беспилотников 5 апреля были ранены десять человек, в том числе двое детей. К 8 апреля в больницах оставались шесть пострадавших. Двое раненых детей были перевезены на лечение в Краснодар, они находятся в тяжелом состоянии

Житель Краснодарского края погиб в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом в Крымском районе. Житель поселка Саук-Дере в момент падения находился на балконе своей квартиры, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Чиновник добавил, что администрация района “окажет семье всю необходимую помощь”. Он призвал жителей региона соблюдать меры безопасности, в частности не выходить на улицу и не подходить к окнам во время угрозы атак БПЛА. 

О том, что в Крымском районе Кубани объявлен режим беспилотной опасности, сообщил в 0.31 мск оперативный штаб края. После этого жители Крымска сообщали, что в пригороде в течение часа прозвучали более 20 взрывов. Дроны, по их словам, летели на низкой высоте, пишет со ссылкой на очевидцев SHOT. 

Обломки беспилотника упали также в селе Молдаванское Крымского района и в хуторе Меккерстук. В первом случае обошлось без разрушений, во втором был поврежден частный дом. “Здание получило серьезные повреждения. Проживающая в доме семья переехала к родственникам”, - проинформировал оперштаб. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
