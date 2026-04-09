Житель Кубани погиб во время налета дронов

Обломки БПЛА нанесли смертельные ранения жителю поселка Саук-Дере в Крымском районе Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", в Новороссийске в результате атаки беспилотников 5 апреля были ранены десять человек, в том числе двое детей. К 8 апреля в больницах оставались шесть пострадавших. Двое раненых детей были перевезены на лечение в Краснодар, они находятся в тяжелом состоянии.

Житель Краснодарского края погиб в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом в Крымском районе. Житель поселка Саук-Дере в момент падения находился на балконе своей квартиры, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Чиновник добавил, что администрация района “окажет семье всю необходимую помощь”. Он призвал жителей региона соблюдать меры безопасности, в частности не выходить на улицу и не подходить к окнам во время угрозы атак БПЛА.

О том, что в Крымском районе Кубани объявлен режим беспилотной опасности, сообщил в 0.31 мск оперативный штаб края. После этого жители Крымска сообщали, что в пригороде в течение часа прозвучали более 20 взрывов. Дроны, по их словам, летели на низкой высоте, пишет со ссылкой на очевидцев SHOT.

Обломки беспилотника упали также в селе Молдаванское Крымского района и в хуторе Меккерстук. В первом случае обошлось без разрушений, во втором был поврежден частный дом. “Здание получило серьезные повреждения. Проживающая в доме семья переехала к родственникам”, - проинформировал оперштаб.