Три человека пострадали при атаке беспилотников на нефтебазу в Крымске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Крымске из-за падения обломков БПЛА на территории нефтебазы пострадали три человека, пожар на нефтебазе удалось потушить.

Как писал "Кавказский узел", житель Краснодарского края погиб в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом в Крымском районе. Житель поселка Саук-Дере в момент падения находился на балконе своей квартиры.

В Крымске из-за падения обломков БПЛА на территории нефтебазы пострадали три человека. Двоих госпитализировали, еще одному оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

В результате падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое к утру ликвидировали. К тушению привлекали 80 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России, проинформировал оперштаб Краснодарского края.

Также обломки упали на одной из улиц – повреждено остекление в частном доме.

Семье погибшего Сау-Дере мужчины окажут всю необходимую помощь, рассказал оперштаб. "На месте падения обломков завершают уборку территории. В ближайшее время аварийные бригады приступят к восстановлению поврежденных линий электропередачи", - говорится в другой публикации.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Напомним, что в Новороссийске в результате атаки беспилотников 5 апреля были ранены десять человек, в том числе двое детей. К 8 апреля в больницах оставались шесть пострадавших. Двое раненых детей были перевезены на лечение в Краснодар, они находятся в тяжелом состоянии.