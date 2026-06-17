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23:49, 17 июня 2026

Пользователей соцсетей удивила сумма выплат после атаки БПЛА в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация Краснодара озвучила сумму компенсации немногим более в 15 тысяч рублей жильцам поврежденного от атаки БПЛА дома. Пользователи соцсетей сочли эту сумму издевательской.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 10 на 11 июня в Краснодаре в ходе атаки БПЛА загорелись две квартиры многоэтажного дома, были травмированы двое жильцов. Еще один человек пострадал в Северском районе края. Также в ходе атаки на Северский район Кубани произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Афипский.

В Краснодаре продолжается ликвидация последствий атаки БПЛА в ночь с 10 на 11 июня. О ходе проведения дальнейших работ жителям пострадавшего дома рассказали на встрече, которую провели глава администрации Центрального округа Елена Малова, сообщает сегодня администрация города в Telegram-канале.

По информации администрации, в большинстве пострадавших квартир произведён замер окон для дальнейшей замены. Начинается их производство. Жителям дома сообщили, что установка новых будет выполняться постепенно, по мере их изготовления. Также будет выполнен ремонт трёх наиболее пострадавших от последствий атаки БПЛА квартир.

"По решению главы города Евгения Наумова проживающим в пострадавшем доме будет выплачена компенсация в размере 15 675 рублей (при подтверждённом факте повреждения в квартире). Для её получения необходимо написать заявление, предоставить данные расчётного счёта, а также подтвердить факт проживания в квартире пострадавшего дома. Заявление подаётся от каждого проживающего", - говорится в сообщении.

Заявление администрации о размере выплат пострадавшим опубликовал Telegram-канал "Краснодар | Телетайп", насчитывающий более 127 тысяч подписчиков. К 19.00 мск публикация набрала более 4 тысяч просмотров и 29 комментариев.

"Интересно, как восстановить эти повреждения за 15 тысяч?", - спросила пользователь Таня.

"Какой-то позор!", - возмутилась ТАТА.

"Интересно, из расчета чего такая сумма? Особенно вот эти 75 рублей", - поинтересовался Антон.

"Хоть бы не позорились и сумму эту не выставляли", - выразила мнение Елена Елена.

"В Лемана посмотрела, там одно окно стоит 13 тысяч. Без ручек, без работы. Без сетки москитной", - сообщила Татьяна Иванова.

Это ж как цены сейчас взлетят, раз такие деньжища простым людям раздают", - сыронизировал Edward.

"Какой кошмар. Что можно купить на эти деньги? Кресло и коврик", - возмутилась Валентина.

"А можно от выплаты отказаться, чтобы тот, кто рассчитывал эту сумму, сделал ремонт на эти деньги и вернул все, как было?", - предложила Светлана Владимировна.

"По меркам некоторых чиновников и на три тысячи рублей в месяц можно питаться одними макаронами и ни в чем себе не отказывать", - написал L H.

"Кавказский узел" также писал, что в начале марта в результате атаки беспилотников в Новороссийске были повреждены 76 частных и 38 многоквартирных домов, власти анонсировали выплаты пострадавшим. Пользователи Telegram поспорили о том, насколько названные суммы способны компенсировать ущерб.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

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Автор: Кавказский узел

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