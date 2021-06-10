Миротворцы отчитались об охране сельчан в Нагорном Карабахе

10 июня 2021, 08:16

Российские военные по просьбе жителей села Чартар в Мартунинском районе начали охранять их во время проведения сельхозработ на полях, рапортовало Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 апреля Минобороны России рапортовало, что миротворцы обеспечили безопасность проведения посевных работ вблизи линии разграничения в Нагорном Карабахе, 17 апреля российские военные отчитались о разминировании полей в селе Сос.

Миротворцы приступили к обеспечению безопасности жителей села Чартар Мартунинского района (азербайджанское название - Ходжавендский район, - Прим. "Кавказского узла") на время проведения ими сельскохозяйственных работ после того, как сельчане обратились к российским военным с соответствующей просьбой, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России.

Также миротворцы обеспечили безопасность проведения сельчанами работ по созданию минерализованных полос для предотвращения пала травы, защиты полей и населённых пунктов от пожаров. Кроме того, военные инженеры ведут очистку полей от неразорвавшихся боеприпасов. "[От взрывчатки] очищены 2 123 гектар территории и более 650 километров дорог, обнаружено и обезврежено 25 613 взрывоопасных предметов", – рапортовало Минобороны России.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".