Миротворцы рапортовали о разминировании сельхозугодий в Нагорном Карабахе

17 апреля 2021, 08:15

Военные инженеры очистили в Нагорном Карабахе от неразорвавшихся боеприпасов поля и виноградники, в том числе вблизи линии разграничения. Всего за время миротворческой миссии разминировано 2000 гектаров, отчиталось Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 апреля Минобороны России рапортовало, что миротворцы обеспечили безопасность проведения посевных работ вблизи линии разграничения в Нагорном Карабахе.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе продолжаются весенне-полевые работы, от местных властей миротворцам поступают заявки на разминирование полей и виноградников, в том числе и тех, что находятся в местах активных боев во время осененного обострения карабахского конфликта, сообщило сегодня Минобороны России. "Люди здесь опасаются работать – здесь бомбы падали, снаряды, бои шли. Для того, чтобы мы спокойно могли работать – нужно разминировать территории", – приведены в сообщении слова главы села Сос Унана Григоряна.

Военные инженеры за время миротворческой миссии в Нагорном Карабахе очистили от взрывчатки около 2000 гектаров территории, 618 километров дорог, отметило министерство. "Обезврежено более 25500 взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Минобороны России.

На фоне посевной кампании в Нагорном Карабахе местные жители продолжают восстанавливать свои дома, написал 15 апреля в своем блоге на "Кавказском узле" "Нагорные Повороты. Карабах" блогер Давид Симонян. "Пять месяцев прошло после войны, Степанакерт еще не отошел от своих ран. Ямы от взрывов на центральной улице залатали, стерев асфальтом следы войны, это добавило еще больше пробок в Степанакерте. Сейчас, асфальтируют дорогу в верхней части города (Арменаван) и латают остальные улицы", – отметил Симонян.

Самые интенсивные обстрелы пришлись на последние дни эскалации конфликта, отметил он. "В последние дни войны, чем только не обстреливали Степанакерт. Метрах в трех перед жилым зданием взорвался снаряд, возможно, из миномета. Окна, двери, внутренние перегородки, все вдребезги. Осколки прошили листовое железо от гаражных ворот. Хорошо, погибших не было", – подытожил блогер.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".