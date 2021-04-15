Миротворцы обеспечили безопасность посевной кампании в Нагорном Карабахе

15 апреля 2021, 09:00

Фермеры в Нагорном Карабахе при поддержке миротворцев успешно провели посевные работы, в том числе – близ линии разграничения, рапортовало Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 марта миротворцы сопроводили группу из 20 паломников из Степанкерта в христианский монастырь Амарас в Мартунинском районе. 16 марта российские военные также сопроводили паломников в монастырь Дадиванк. 22 марта Минобороны России рапортовало, что миротворцы за двое суток сопроводили более 100 паломников в монастыри Дадиванк и Амарас.

"[Посевная кампания] благодаря миротворцам, была организована без сбоев. Мы смогли урегулировать отношения обеих сторон, договориться, чтобы посевная компания без сбоев шла вблизи линии соприкосновения сторон. Все задачи, которые стояли по посевной выполнены, будем надеяться, что к осени, благодаря нам, местное население получит достойный и хороший урожай", – приведены в сообщении ведомства слова заместителя командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Сергея Жмурина.

Жители Степанакерта продолжают восстанавливать свои жилища, пострадавшие при обстрелах во время осенней эскалации конфликта, написал в своем блоге на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах" блогер Давид Симонян. "Стройки в [Степанакерте] не прекращаются, работы много, все восстанавливается. На крышах даже железные трубы согнулись от взрывной волны, приходится и их менять", – отметил Синмонян.

Он отметил, что в регионе много беженцев. "[Власти] больше всего помогают тем, кто хочет жить в деревне. В близлежащих к Степанакерту селах немало пустующих домов, вот их ремонтируют в первую очередь и заселяют беженцами", – добавил блогер.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".