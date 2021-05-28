Три футболиста "Ахмата" отстранены от тренировок после драки на стадионе

28 мая 2021, 11:12

Футбольный клуб "Ахмат" отстранил от тренировок игроков Лечи Садулаева, Абдул-Малика Джакуева и Турпал-Али Ибишева после массовой драки во время матча с "Локомотивом". Футболисты также не примут участие в сборах, заявил сегодня клуб.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 мая во время матча молодежного первенства по футболу "Ахмат" – "Локомотив" футболист молодежной команды "Ахмата" напал на арбитра после получения красной карточки. Затем началась массовая драка, в ходе которой, как заявила пресс-служба "Локомотива", пострадали два игрока московской команды. Нападение на судью и игроков "Локомотива" иллюстрирует слова футболиста Артема Дзюбы об атмосфере в Грозном, за которые его вынуждали извиниться, указали болельщики. Матч "Ахмат" - "Локомотив" завершился со счетом 1:5 в пользу гостей.

Видео драки опубликовал 27 мая Telegram-канал Baza. В кадре судья свистит и подходит к игроку "Ахмата", показывая штрафную карточку. Игрок идет навстречу и, находясь рядом с судьей, делает резкое движение в его сторону, а затем разворачивается. За кадром раздаются и уже не стихают громкие крики болельщиков. Футболисты "Ахмата" собираются вокруг судьи, туда же подходят игроки "Локомотива". Москвичей начинают толкать, причем один из игроков "Локомотива" убегает, отрываясь от трех преследователей. Другой футболист столичной команды оказывается один между игроками "Ахмата" и получает несколько ударов.

Футбольный клуб "Ахмат" отстранил от тренировок троих участников массовой драки во время игры с "Локомотивом". "Руководство футбольного клуба "Ахмат" приняло решение отстранить от тренировочного процесса футболистов Лечи Садулаева, Абдул-Малика Джакуева и Турпал-Али Ибишева после инцидента, случившегося в матче заключительного тура молодежного первенства между командами "Ахмат" и "Локомотив", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте футбольного клуба.

Игроки также не будут вызваны на подготовительные сборы, которые начнутся в июне, подчеркивается в публикации. "Клуб, прилагающий немалые усилия для воспитания игроков, не приемлет их неподобающего поведения на футбольном поле", – сказано в заявлении футбольного клуба.

О том, что виновные в массовой драке во время игры "Ахмата" и "Локомотива" в Грозном футболисты будут наказаны, ранее заявил гендиректор футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров. "Футбол, конечно, эмоциональный вид спорта, но эмоции на поле должны быть спортивными и здравыми. В этой связи мы сожалеем о том, что на матче молодежного первенства "Ахмат" – "Локомотив" некоторые игроки не совладали с нервами, ввязавшись в потасовку. Болельщики приходят на футбол, чтобы увидеть зрелище в виде голов и красивой игры. Кто хочет посмотреть борьбу и другие виды спорта – идут на соответствующие турниры", – привел слова Айдамирова 27 мая Sport24.ru.

Айдамиров подчеркнул, что массовые драки на футбольном поле недопустимы. "Виновные понесут наказание. Молодые, начинающие карьеру футболисты должны направить свою энергию на совершенствование спортивного мастерства, а не словесные и прочие разборки на поле", – добавил он.

Напомним, что приезжие болельщики и футболисты игравших с "Ахматом" команд неоднократно сталкивались с агрессией на стадионе в Грозном, указали ранее читатели спортивных сайтов, поддержав Артема Дзюбу и раскритиковав слова Вячеслава Грозного о традиционном кавказском гостеприимстве в Чечне. Болельщики напомнили о конфликте из-за обнаженных торсов болельщиков "Зенита" на "Ахмат-арене" в марте 2020 года и избиении кубанского футболиста Гогниева на том же стадионе в 2011 году.

После слов об «угнетающей атмосфере» и «враждебных болельщиках» во время матчей в Грозном игроку «Зенита» и капитану сборной России Артему Дзюбе предложили взять их обратно. Почему Дзюбу поддержали болельщики и стоит ли за скандалом Рамзан Кадыров, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Болезненная реакция: почему Дзюба не извинился за слова о матчах в Чечне".

Клуб "Ахмат" переименован в честь первого президента Чечни, отца Рамзана Кадырова. Подробнее об этом рассказывается в материале "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек". "Кавказским узлом" также подготовлена справка о футбольном клубе "Ахмат".