Карабахские спасатели возобновили поиски тел погибших

24 мая 2021, 11:55

После 20-дневного перерыва Госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха приступила к поиску тел погибших и пропавших без вести военнослужащих, на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", поиски были приостановлены 4 мая в связи с отсутствием проводника по местности. С начала поисковых работ спасатели обнаружили и вывезли тела 1553 участников боев.

Карабахские спасатели продолжили поиск тел погибших в осенней войне на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. "Поисковые работы продолжатся сегодня в районе Физули (армянское название - Варанда)", - процитировало сообщение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха АМИ "Новости-Армения".

Азербайджан не давал разрешение на проведение поисковых работ, не поясняя причин, сообщил начальник Управления информации и связей с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха Унан Тадевосян 21 мая. Он отметил, что хоть ранее и были случаи, когда та же азербайджанская сторона не разрешала проводить поисковых работ, однако столь длительной паузы еще не было, проинформировала Panorama.

Напомним, поисковые операции в Нагорном Карабахе неоднократно приостанавливались. Так, поиски тел погибших 22 и 15 марта были приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Военные действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".