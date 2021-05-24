24 мая 2021, 11:55
Карабахские спасатели возобновили поиски тел погибших
После 20-дневного перерыва Госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха приступила к поиску тел погибших и пропавших без вести военнослужащих, на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", поиски были приостановлены 4 мая в связи с отсутствием проводника по местности. С начала поисковых работ спасатели обнаружили и вывезли тела 1553 участников боев.
Карабахские спасатели продолжили поиск тел погибших в осенней войне на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. "Поисковые работы продолжатся сегодня в районе Физули (армянское название - Варанда)", - процитировало сообщение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха АМИ "Новости-Армения".
Азербайджан не давал разрешение на проведение поисковых работ, не поясняя причин, сообщил начальник Управления информации и связей с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха Унан Тадевосян 21 мая. Он отметил, что хоть ранее и были случаи, когда та же азербайджанская сторона не разрешала проводить поисковых работ, однако столь длительной паузы еще не было, проинформировала Panorama.
Напомним, поисковые операции в Нагорном Карабахе неоднократно приостанавливались. Так, поиски тел погибших 22 и 15 марта были приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Военные действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".
Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".