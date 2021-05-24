Карабахские спасатели разыскивают останки военнослужащих. Фото: Facebook / ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն

24 мая 2021, 11:55

Карабахские спасатели возобновили поиски тел погибших

После 20-дневного перерыва Госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха приступила к поиску тел погибших и пропавших без вести военнослужащих, на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", поиски  были приостановлены 4 мая в связи с отсутствием проводника по местности. С начала поисковых работ спасатели обнаружили и вывезли тела 1553 участников боев.  

Карабахские спасатели продолжили поиск тел погибших в осенней войне на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. "Поисковые работы продолжатся сегодня в районе Физули (армянское название - Варанда)", - процитировало сообщение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха АМИ "Новости-Армения".

Азербайджан не давал разрешение на проведение поисковых работ, не поясняя причин, сообщил начальник Управления информации и связей с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха Унан Тадевосян 21 мая. Он отметил, что хоть ранее и были случаи, когда та же азербайджанская сторона не разрешала проводить поисковых работ, однако столь длительной паузы еще не было, проинформировала Panorama.

Напомним, поисковые операции в Нагорном Карабахе неоднократно приостанавливались. Так, поиски тел погибших 22 и 15 марта были приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями

Военные действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Останки погибшего найдены в зоне боев за Карабах", "Российские саперы разминировали автотрассу в Нагорном Карабахе", "Найдено тело пропавшего без вести азербайджанского солдата".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 мая 2021, 13:30

  • Вакцинация препаратом Sinovac началась в Грузии

    Китайская вакцина от коронавируса от коронавируса Sinovac пока не получила авторизацию ВОЗ, тем не менее с сегодняшнего дня она используется в Грузии для вакцинации жителей старше 18 лет.

24 мая 2021, 12:46

  • Противники Намахванской ГЭС отказались от компромисса с властями

    Протестующие против строительства Намахванской гидроэлектростанции проведут марш по улицам Тбилиси, если правительство не выполнит их требования, заявил сегодня лидер движения "Защитники ущелья Риони" после того, как премьер-министр призвал активистов отказаться от ультиматума.

24 мая 2021, 12:10

24 мая 2021, 11:28

24 мая 2021, 10:56

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи