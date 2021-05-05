05 мая 2021, 22:10

Поиски тел погибших в Нагорном Карабахе приостановлены

Спасатели объяснили приостановку поисков тел погибших во время осенней войны в Нагорном Карабахе  отсутствием проводника по местности.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая карабахские спасатели обнаружили останки погибшего в ходе военных действий военнослужащего. Общее число найденных тел участников боев с армянской стороны достигло 1553.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе погибло около четырех тысяч армянских солдат, имена 3621 погибшего известны. По его словам, пропавшими без вести числится 321 человек.

Поиски останков военнослужащих в Карабахе приостановлены на неопределенное время, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-секретаря Госслужбы по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха Унана Тадевосяна Yerevan.today.

"Поиски останков погибших не проводятся с 4 мая из-за отсутствия проводника", - процитировал Тадевосяна "Спутник-Армения". Он пояснил, что поиски возобновятся, как только найдется человек, хорошо ориентирующийся на местности.

По словам пресс-секретаря, в ближайшее время планируется провести поиски в Варанде (азербайджанское название-Физули), Джракане (Джебраиле), Гадруте, Воротане.

Напомним, поисковые операции в Нагорном Карабахе неоднократно приостанавливались. Так, поиски тел погибших  22 и 15 марта были приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями

Военные действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"24 азербайджанских солдата остаются в списках без вести пропавших", "Армянские правозащитники назвали имена 19 убитых в плену", "Массовое захоронение жителей села Башлыбель обнаружено в Кельбаджарском районе". 

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