Поиски тел погибших в Нагорном Карабахе приостановлены

05 мая 2021, 22:10

Спасатели объяснили приостановку поисков тел погибших во время осенней войны в Нагорном Карабахе отсутствием проводника по местности.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая карабахские спасатели обнаружили останки погибшего в ходе военных действий военнослужащего. Общее число найденных тел участников боев с армянской стороны достигло 1553.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе погибло около четырех тысяч армянских солдат, имена 3621 погибшего известны. По его словам, пропавшими без вести числится 321 человек.

Поиски останков военнослужащих в Карабахе приостановлены на неопределенное время, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-секретаря Госслужбы по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха Унана Тадевосяна Yerevan.today.

"Поиски останков погибших не проводятся с 4 мая из-за отсутствия проводника", - процитировал Тадевосяна "Спутник-Армения". Он пояснил, что поиски возобновятся, как только найдется человек, хорошо ориентирующийся на местности.

По словам пресс-секретаря, в ближайшее время планируется провести поиски в Варанде (азербайджанское название-Физули), Джракане (Джебраиле), Гадруте, Воротане.

Напомним, поисковые операции в Нагорном Карабахе неоднократно приостанавливались. Так, поиски тел погибших 22 и 15 марта были приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Военные действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".