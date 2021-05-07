Найдено тело пропавшего без вести азербайджанского солдата

07 мая 2021, 14:10

Останки капитана азербайджанской армии Абульфаза Рахматова, пропавшего в первые дни осенних боев в Нагорном Карабахе, обнаружены в Джабраильском районе. Сегодня его похоронили в родном селе.

Как информировал "Кавказский узел", по результатам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года пропавшими без вести были признаны 386 азербайджанских военных. К 20 апреля 362 из них были найдены мертвыми, тела переданы родственникам погибших. Следователи выясняют, не находятся ли кто-то из оставшихся 24 солдат в плену или, если они погибли, то не остались ли их останки на стороне противника, сообщила военная прокуратура Азербайджана.

2 марта Минобороны Азербайджана отчиталось, что идентифицировано 2881 тело военнослужащих, погибших осенью 2020 года в Нагорном Карабахе. С армянской стороны погибли около четырех тысяч солдат. К 14 апреля были идентифицированы тела 3621 из них. Пропавшим без вести числился 321 армянский солдат. Карабахские спасатели к 5 мая нашли на местах боев тела 1553 солдат. После этого поиск тел погибших был приостановлен из-за отсутствия проводника.

Тело капитана Абульфаза Рахматова, погибшего 31-летним, найдено в Джабраильском районе и передано родным, сообщил брат солдата. Двое детей Рахматова остались сиротами. Похороны Рахматова прошли сегодня в его родном селе Анбу в Лерикском районе. На церемонию пришли не только близкие, но и военные, чиновники муниципалитета, сотрудники правоохранительных органов, передало сегодня АПА.

Рахматов пропал 15 октября 2020 года. Он участвовал не только в осенних боях 2020 года, но и в обострении конфликта в апреле 2016-го, сообщил сегодня Report.

Напомним, что 6 мая Азербайджанское агентство по разминированию отчиталось об очистке от мин 2051 гектара территории, перешедшей к Азербайджану в результате осеннего обострения карабахского конфликта. Обезврежены 18,6 тысячи неразорвавшихся боеприпасов, почти завершена очистка от мин дороги из Физули в Шушу (армянское название - Шуши).

Бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В Азербайджане они официально называются Отечественной войной. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Какие это территории, отмечено на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".