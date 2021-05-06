Азербайджанские саперы сообщили о масштабах разминирования за полгода

06 мая 2021, 17:30

После осеннего обострения карабахского конфликта разминирован 2051 гектар территории и обезврежены 18,6 тысячи неразорвавшихся боеприпасов, почти завершена очистка от мин дороги из Физули в Шушу, отчитались азербайджанские власти.

Как сообщал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе ведутся работы по разминированию после полномасштабных боевых действий осенью 2020 года. Этим занимаются саперы Нагорного Карабаха и Азербайджана, а также российский миротворческий контингент. Только на разминирование двух из 25 километров железнодорожной ветки Барда - Агдам азербайджанским саперам потребовался месяц. В начале апреля Азербайджан заявил, что Армения так и не предоставила карты минных полей.

5 апреля помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, заявил, что после обострения карабахского конфликта в 2020 году на минах подорвались 106 граждан Азербайджана. 17 апреля скончался военнослужащий Илькин Байрам оглу Байрамов, раненный 3 апреля при подрыве на мине во время поисков без вести пропавших солдат.

Сотрудники Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) по результатам реагирования на заявки местных жителей обнаружили более тысячи неразорвавшихся боеприпасов. Кроме того, саперы работают над созданием гуманитарных коридоров на территориях, перешедших под контроль Баку после осеннего обострения конфликта в 2020 году.

"В настоящее время проводится очистка домов и дворов в Физулинском, Джабраильском, Зангиланском, Губадлинском, Агдамском, Тертерском, Ходжавендском районах, а также в Шуше. Очищено около 2051 гектара территории. В ходе операций было обнаружено и обезврежено 18 648 мин и неразорвавшихся боеприпасов", - отчитался представитель ANAMA Идрис Исмаилов.

По его словам, работы по разминированию уже завершены на 16 объектах. "Очищены 10 км Суговушанской автомобильной дороги, территории, где проходят линии электропередачи Физули - Гадрут и Физули - Шуша (армянское название - Шуши. - Прим. "Кавказского узла"). На данный момент операции продолжаются по 19 проектам. Сюда входят автомобильные и железные дороги. В частности, железная дорога Барда - Агдам, линия электропередачи Физули - Зангилан. Продолжается очистка автомобильной дороги Физули - Шуша. Дорога Победы будет очищена и сдана в эксплуатацию через два-три дня", - процитировало сегодня Исмаилова азербайджанское агентство АПА.

Госагентство автодорог Азербайджана еще в январе отчиталось о завершении строительства дороги Физули – Шуша. Полностью закончить работы по асфальтированию шоссе планируется до сентября. 21 января завсектором по связям с общественностью Госслужбы автотранспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова сообщила, что автобусные рейсы будут запущены в Шушу, Горадиз, Суговушан, село Талыш, Джабраильский и Зангиланский районы. Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские журналисты указали на пропагандистскую составляющую этих заявлений.

14 января был заложен фундамент дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша был заложен 14 января, полностью завершить ее строительство планируется в 2024 году, со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью Государственного Агентства автомобильных дорог Азербайджана Анара Наджафли передал "Азертадж".

Напомним, что власти Азербайджана запретили своим гражданам посещать территории, перешедшие под контроль Баку. Туда стремятся как мародеры, так и вынужденные переселенцы, желающие побывать на малой родине. Так, в апреле жители Азербайджана Замир Ахмедов и Замиг Фарзалиев проникли на территорию Физулинского района для сбора цветного металла. Скрываясь от силовиков на машине, водитель сбил полицейского и двоих военных, сообщило МВД Азербайджана.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, поскольку очистка мест военных действий от боеприпасов – это долгий и сложный процесс, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики. Россия призывала Организацию Объединенных Наций поучаствовать в работах по разминированию территорий в зоне карабахского конфликта. Отклика на это предложение не последовало, сказал 17 апреля министр обороны России Сергей Шойгу. Всего за время миротворческой миссии ко 2 мая от взрывоопасных предметов было очищено 2059 гектаров земли, сообщило Минобороны России.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

С новостями о событиях в зоне карабахского конфликта на "Кавказском узле" можно ознакомиться на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"