Два жителя Азербайджана задержаны за нарушение запрета на посещение Карабаха

10 апреля 2021, 12:37

Жители Азербайджана Замир Ахмедов и Замиг Фарзалиев проникли на территорию Физулинского района для сбора цветного металла. Скрываясь от силовиков на машине, водитель совершил наезд на полицейского и двоих военных, сообщило МВД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", силовики систематически задерживают жителей за нарушение запрета на посещение отошедших под контроль Азербайджана территорий Нагорного Карабаха, на которых велись боевые действия во время осеннего обострения конфликта. Так, 3 апреля были задержаны трое жителей Губадлинского района за проникновение на не разминированные территории.

За проникновение на не очищенную от мин территорию Физулинского района вечером 9 апреля задержаны два жителя Азербайджана – водитель автомобиля ВАЗ-2106 Замир Ахмедов и пассажир Замиг Фарзалиев. Водитель окольными путями пытался проехать из села Юхары Сеидахмедли в направлении села Алханлы, сообщило сегодня агентство "Апа" со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Полицейские потребовали от Ахмедова остановить машину, однако он не подчинился и совершил наезд на сотрудника полиции и военнослужащего внутренних войск, которые получили ранения в области ног. Позже машина была найдена в селе Керимбейли и доставлена в Физулинское отделение полиции, сказано в публикации.

Ахмедов и Фарзалиев проникли в Физулинский район для сбора цветных металлов, добавили в МВД.

За 2020 год в результате подрыва мин в Азербайджане и зоне карабахского конфликта погибли шесть человек, еще восемь получили ранения, сообщило азербайджанское агентство по разминированию ANAMA. Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на год, поскольку очистка места военных действий от боеприпасов - долгий и сложный процесс, пояснили российские эксперты.

Напомним, что ранее жители Тертерского района не исключили попытки мародерства в Нагорном Карабахе. Также сотрудник "Платформы гражданского общества" Халид Агалиев отметил, что в зону боев проникают вынужденные переселенцы из желания побывать на малой родине. "Часто они едут и фотографируют, и снимают на видео все это, чтобы показать своим пожилым родителям и родственникам", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".