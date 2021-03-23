Более 70% участников опроса "Новой газеты" поддержали идею тяжбы с Кадыровым

23 марта 2021, 16:19

Идея "Новой газеты" обратиться в суд в связи с резкими выпадами главы Чечни нашла поддержку у 71% участников читательского голосования. Часть пользователей Facebook также сочли иск целесообразным, а их оппоненты выразили сомнение в том, что суд будет беспристрастным.

Как писал "Кавказский узел", редакция "Новой газеты" не исключила, что обратится в суд после "неприемлемых выпадов" руководства Чечни в адрес журналистов, и объявила на своем сайте читательское голосование о целесообразности подачи иска к Рамзану Кадырову "за слова о том, что наша газета — «агент известных западных служб»". К 16.40 мск 19 марта в голосовании приняли участие 6012 посетителей сайта, большинство участников опроса (76%) высказались за то, чтобы подать в суд на Рамзана Кадырова.

15 марта "Новая газета" опубликовала рассказ бывшего бойца полка имени Кадырова Сулеймана Гезмахмаева о пытках и внесудебных казнях в Чечне. После этого бойцы полка в видеообращении к Владимиру Путину призвали его пресечь "информационную войну" против подразделения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что это обращение не по адресу, предложив представителям полка при необходимости подать иск в суд. Рамзан Кадыров возразил Пескову, что "граждане имеют полное право обращаться к президенту", и пресс-секретарь Путина согласился с этим.

Голосование на сайте "Новой газеты" по-прежнему открыто. К 16.17 мск 23 марта в нем приняли участие 23 946 посетителей сайта. За один из двух вариантов ответа ("Подать на Кадырова в суд") проголосовал 71,0% участников, за второй ("Не подавать, чтобы не легитимизировать весь этот бред") – 28,9%.

Предложение принять участие в голосовании на сайте "Новой газеты" размещено 19 марта и на странице издания в Facebook. К 16.17 мск 23 марта под ним опубликовано 33 комментария.

Авторы некоторых из них также высказались за подачу иска. "Подавать, конечно же. Проиграете, но вода камень точит", - написал, в частности, Александр Воронкин. "Дыма без огня не бывает. [...] Отозвался [...] Кадыров, значит, "Наша газета" ("Новая газета". – Прим. "Кавказского узла") за правильную струну дернула. [...] В суд на него", - высказал мнение Сергей Рогов. "Подавать! Одна огласка в процессе судебного разбирательства дорогого стоит", - написал Михаэль Апарцев.

"Не просто самим подать, но и потребуйте от прокурора подать иск в соответствии с п. 4 ст.27 "Закона о прокуратуре": "В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского и административного судопроизводства, .. или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших", - посоветовал Николай Власов.

Часть пользователей выразили сомнение в перспективах подачи иска. "Смысл подавать в российский суд?" – написал, в частности, Oleg Medvedeff. "Честный, независимый суд - это, конечно, хорошо. Только найти его у нас проблематично", - согласился Vladimir Rikhter. "Учитывая последние процессы, это бесполезно, это не суд, а издевательство", - написала Ирина Коппель, не пояснив, какие процессы имеет в виду.

Пользователь Автандил Мамедов предположил, что иск "Новой газеты" будет рассматривать суд по месту жительства ответчика. "Следовательно, надо будет адвокату поехать в Грозный и там судиться. Местный ни один адвокат не возьмется. А тот, кто поедет - постоянно будет находиться под угрозой [расправы]. Наверное, не стоит", - написал он.

6 февраля 2020 года журналист "Новой газеты" Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина были избиты в грозненской гостинице группой мужчин и женщин. Для того чтобы добиться начала расследования этого инцидента, пришлось съездить в Чечню и лично пожаловаться местному прокурору, сообщила 15 марта того же года Елена Милашина.

Напомним, в сентябре 2020 года Тверской суд Москвы признал "фейком" статью Елены Милашиной в "Новой газете" о распространении коронавируса в Чечне и обязал издание выплатить штраф за ее публикацию. При рассмотрении дела прокурор ссылался на "внутреннее убеждение", а не нормативные акты. Генпрокуратура требовала удалить с сайта всю статью, не объясняя, что именно в ней считает недостоверной информацией. После разъяснений Роскомнадзора изданию пришлось удалить фрагмент публикации, который вызвал претензии надзорных органов.

С начала 2017 года "Новая газета" расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в декабре 2016 и январе 2017 года в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям газеты.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".