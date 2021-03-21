Житель приграничного села в Нагорном Карабахе пропал без вести

21 марта 2021, 12:14

Житель села Красный Базар в Мартунинском районе, граничащем с подконтрольной Азербайджану территорией, поздно вечером 20 марта вышел из дома и не вернулся, сообщила карабахская полиция.

Как писал "Кавказский узел", часть Мартунинского района Нагорного Карабаха, по условиям мирного соглашения после осенней войны в Нагорном Карабахе, перешла под контроль Баку. Госслужба по ЧС Нагорного Карабаха сообщила, что 16 марта в юго-восточной части района были найдены останки трех военнослужащих.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по условиям которой Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил после заключения мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

По данным ведомства, сообщение о пропаже сельчанина поступило 21 марта. "Житель села Кармир Шука (Красный Базар) Погосян Вреж Альбертович, 1973 года рождения, в 23:00 часов по местному времени (22.00 мск) вышел из дома и не вернулся", - привел сегодня сообщение пресс-службы МВД Нагорного Карабаха "Спутник Армения".

Село находится в на границе с подконтрольной Азербайджану территории Нагорного Карабаха, отмечает издание.

"Кавказский узел" также писал, что жители приграничного села Мхитарашен в Аскеранском районе потребовали разместить в нем пост миротворцев. Они пожаловались, что населенный пункт с трех сторон окружен азербайджанскими военными и нуждается в охране. В результате войны село лишилось своих сельхозземель и теперь люди живут только на социальные выплаты, посетовали местные жители.