Карабахские спасатели нашли останки троих погибших

16 марта 2021, 21:06

Спасатели возобновили поиски тел погибших в ходе обострения карабахского конфликта, сегодня обнаружены останки военнослужащих на территории Мартунинского района, перешедшей под контроль Азербайджана. С начала поисков найдены и вывезены тела 1502 человек, сообщила сегодня Госслужба по ЧС Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сразу после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года карабахская Служба по чрезвычайным ситуациям начала поиск тел погибших, к 14 марта число найденных тел и останков достигло 1499. Поиск тел погибших во время осенней войны в Нагорном Карабахе 15 марта был приостановлен в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В зоне карабахского конфликта найдены останки трех военнослужащих, сообщила сегодня Госслужба по чрезвычайным ситуациям МВД Карабаха в Facebook.

Останки были найдены сегодня в юго-восточной части Мартунинского района Карабаха, которая перешла под контроль Азербайджана, поиски в Физули (армянское название – Варанда), не принесли результата, проинформировало ведомство.

С начала поисков обнаружены тела и останки 1502 погибших, в том числе мирных жителей. 17 марта спасатели намерены провести поисковые работы в Гадрутском районе, сообщил со ссылкой на Госслужбу по ЧС "Sputnik Армения".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 17 марта в районе Джебраила (армянское название – Джракан), находящегося недалеко от Гадрута, облачно, без осадков, температура воздуха +1, скорость ветра – один метр в секунду. Днем 17 марта потеплеет до +14 градусов, ожидается ясная погода, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боев. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".