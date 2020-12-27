27 декабря 2020, 18:41

Власти Азербайджана назначили пенсии семьям погибших солдат

Родственникам около 700 военных, погибших в Нагорном Карабахе, а также солдатам, ставшим инвалидами после ранений, назначены ежемесячные пенсии и пособия, сообщило Минтруда и соцзащиты Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", с 27 сентября по 9 ноября погибли, по данным Минобороны Азербайджана, 2783 военнослужащих, еще более 100 пропали без вести.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. 10 ноября, когда вступила в силу договоренность о прекращении военных действий, объявлено в Азербайджане Днем победы в Отечественной войне, а 27 сентября, когда началось обострение конфликта, - Днем памяти погибших.

Государственный фонд соцзащиты при Минтруда и соцзащиты населения назначил ежемесячную президентскую пенсию, а также льготы и пособия примерно 1700 членам семей около 700 погибших во время обострения карабахского конфликта, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу министерства haqqin.az.

В декабре министерство запустило систему электронного назначения пенсий и пособий семьям погибших, это позволяет осуществлять социальные выплаты через электронную систему без необходимости подачи заявки, информирует сегодня "Sputnik Азербайджан".

Для семей погибших размер пенсии составляет 300 манатов (около 176 долларов), а для тех, кто стали инвалидами на войне, – 250, 230 и 210 манатов (около 147, 135 и 123 долларов) согласно первой, второй и третьей группам инвалидности соответственно, пишет издание.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Жители Нагорного Карабаха сочли недостаточной соцпомощь оставшимся без крова", "Четыре человека подорвались на мине в зоне карабахского конфликта", "Система подачи питьевой воды в Шуше восстановлена".

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