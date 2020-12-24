Суд закрыл дело Ацамаза Джабиева после очной ставки с потерпевшим

24 декабря 2020, 18:17

Уголовное преследование брата Инала Джабиева по делу о вымогательстве прекращено после того, как потерпевший заявил, что не подвергался насилию, сообщила адвокат по итогам заседания суда.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря МВД Южной Осетии объявило брата Инала Джабиева Ацамаза в розыск по делу о вымогательстве. Его задержали и арестовали на трое суток. Ацамаз Джабиев обвиняется в вымогательстве бензина у водителя министра МЧС, рассказала вдова его брата Оксана Сотиева. Близкий друг водителя министра МЧС рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о том, что тот не собирался подавать жалобу на Ацамаза Джабиева. "Ацамаз и водитель МЧС действительно повздорили. Но жаловаться в правоохранительные органы тот не собирался и заявление не хотел писать. Мне он говорил, что его вынуждают написать заявление под угрозой увольнения с работы", - сказал он.

Родственники Инала Джабиева с 4 декабря проводят в Цхинвале круглосуточную акцию протеста. Они требуют эффективного расследования обстоятельств смерти Джабиева, наказания виновных в его смерти и отставки генпрокурора. В акции принимал участие и Ацамаз Джабиев. 8 декабря его допрашивали в связи с резкими высказываниями в адрес чиновников. Задерживали Ацамаза Джабиева и в первый день протестов - когда он направлялся в Цхинвал из Владикавказа.

Цхинвальский городской суд прекратил производство по уголовному делу против Ацамаза Джабиева, сообщила его адвокат Ирина Елбакидзе. По ее словам, против ходатайства по уголовному делу в суде выступила представитель прокуратуры, а потерпевший ранее заявил, что насилие к нему не применялось.

"Следователь <...> предоставил дополнительные материалы, а именно протоколы очных ставок, которые были проведены между потерпевшим и Джабиевым. В ходе данной очной ставки потерпевший указал, что никаких требований о передаче бензина, которые бы сопровождались применением насилия, не было", - процитировало сегодня адвоката государственное информагентство "Рес".

При этом прокурор указал на то, что ранее Ацамазу Джабиеву уже назначался административный арест по другому делу. "В связи с чем прокурор не посчитал нужным поддержать ходатайство по уголовному делу", - привел сегодня слова адвоката "Sputnik Южная Осетия".

В августе Ацамаз Джабиев, как и его брат-близнец Инал, были задержаны по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. Инал Джабиев скончался, а в интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Наниева, затем отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности замглавы ведомства Андрей Цховребов.

Отметим, что ранее, 28 февраля 2018 года, на Инала Джабиева напали три сотрудника СОБР, которые сломали ему челюсть и выбили несколько зубов. Избиение Джабиева зафиксировала камера видеонаблюдения. Пользователи Instagram предположили, что Инала Джабиева перепутали с его братом-близнецом. Против силовиков было возбуждено уголовное дело. По данным Генпрокуратуры Южной Осетии, избиение было спланировано заранее. Силовики находились при исполнении, к избитому они испытывали личную неприязнь, отметили в прокуратуре.

Анал и Ацамаз "похожи были, как две капли воды", рассказал ранее "Кавказскому узлу" их одноклассник Алан. "Одноклассники и учителя отличали их только по поведению, так как Инал был очень тихий, спокойный, уравновешенный человек. Никого не обижал, не был задирой. Второй брат, наоборот, был более активный, и в драку влезал охотно. Вот по темпераменту мы их и различали", - отметил он.