Вдова Джабиева сделала ставку на авторитет Медведева в Южной Осетии

23 декабря 2020, 21:19

Вдова Инала Джабиева попросила бывшего президента России помочь добиться наказания для виновных в смерти ее мужа. Оксана Сотиева обосновала обращение большим авторитетом Медведева в Южной Осетии после его решения о признании независимости республики и напомнила об участии мужа в августовской войне 2008 года.

Как писал "Кавказский узел", родственники Инала Джабиева с 4 декабря проводят в Цхинвале бессрочную акцию протеста. Они требуют эффективного расследования обстоятельств смерти Джабиева, наказания виновных в его смерти и отставки генпрокурора. 21 декабря с участниками акции встретились местные чиновники и призвали покинуть центральную площадь, чтобы не замерзнуть. Протестующие отказались это сделать, на месте акции они установили импровизированный мемориал Иналу Джабиеву.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа Джабиев скончался, а в интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Наниева, затем отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности замглавы ведомства Андрей Цховребов. Вдова Джабиева не поверила итогам экспертизы, когда прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Эта версия расходится и с рассказом задержанного вместе с Джабиевым Николая Цховребова о жестоких пытках. 16 декабря в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза от местного эксперта, которую родные Инала Джабиева потребовали приобщить к делу о его смерти.

Участники акции протеста не расходятся, настаивая на своих требованиях. "Несмотря на холод и снег, который выпал за ночь и продолжает сейчас идти, акция протеста на Театральной площади продолжается. Место, где участники протеста и семья Джабиевых находятся, укрыто тентом, есть газ", - говорится в сообщении Instagram-паблика chp_tskhinval, опубликованном сегодня в 11.50 мск. Сообщение проиллюстрировано фотографией, на которой запечатлены шесть человек, сидящие под тентом.

Среди участников акции мать Инала Джабиева, сказано в другом посте в этом же паблике, опубликованном в 19.00 мск. Этот пост сопровождается видео, на котором запечатлена сидящая под голубым тентом женщина в черном платке. На кадрах видно, что площадь, где находится женщина, вся в снегу.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Цхинвале 0 градусов, умеренные осадки в виде дождя и снега, днем температура воздуха упадет до -1, осадки не прекратятся. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Кроме того, в Instagram-паблике chp_tskhinval сегодня размещено фото датированного 22 декабря обращения вдовы Инала Джабиева Оксаны Сотиевой к зампредседателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву. Сотиева просит Медведева помочь добиться справедливого наказания для виновных в смерти мужа. Свое обращение женщина объясняет тем, что Медведев имеет «непререкаемый авторитет» в Южной Осетии, так как будучи президентом России, подписал указ о признании ее независимости 26 августа 2008 года, после окончания пятидневной войны.

8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией. После завершения боевых действий президент России подписал указы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года в Осетии можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Оксана Сотиева утверждает в своем обращении, что Инал Джабиев "сражался за свободу республики в 2008 году, будучи 18-летним парнем". "Ради чего воевал он и другие наши ребята? Ради чего Вы принимали решение о признании независимости Южной Осетии? Разве ради того, чтобы здесь пытали и убивали своих граждан? […] И кощунственно обвиняли нас в том, что политизируем трагедию?" - пишет Сотиева в обращении.

К 21.15 пост с фото этого обращения собрал 57 комментариев, в большинстве из них стоит упоминание страницы @damedvedev как способ посредством Instagram привлечь внимание Медведева к обращению Сотиевой.

"А почему не Путину? Что сделает Медведев?" - спросила kaloeva__evgenia. "Путину тоже написали. Пишут всем, стучатся во все двери. Если бы на месте все решили по справедливости, никому не надо было бы писать и сидеть 20 дней на морозе", - ответила siukaeva.lana.