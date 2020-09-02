Тимур Цхурбати переведен в больницу Владикавказа для лечения после нападения

02 сентября 2020, 05:28

Активист Тимур Цхурбати, госпитализированный с переломами скулы и носа после нападения во время похорон Инала Джабиева в Цхинвале, доставлен в больницу Владикавказа в связи с необходимостью проведения операции, сообщил сам пострадавший. Возможной причиной нападения на Цхурбати стало его общение с грузинскими СМИ, хотя он всегда защищал позицию Южной Осетии, заявили местные активисты.

Как информировал "Кавказский узел", 31 августа Тимур Цхурбати сообщил, что госпитализирован после нападения во время похорон Инала Джабиева в Цхинвале с переломами скулы и носа. По словам активиста, сначала на него напала женщина, а затем присоединились другие люди под предлогом "заступиться" за нее. Цхурбати указал, что обратился с заявлением в правоохранительные органы.

17 августа в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился глава МВД республики Игорь Наниев. 28 августа в Цхинвале умер Инал Джабиев, который был задержан по делу о покушении на главу МВД. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс, в тот же день жители Цхинвала вышли на стихийный митинг, на котором потребовали отставки главы региона. 31 августа в Цхинвале прошли похороны Джабиева, которые обратились в многолюдное шествие. Пользователи соцсетей в день смерти Инала Джабиева распространили фото его тела со следами побоев. В связи со смертью задержанного Наниев лишен полномочий главы МВД, парламент объявил вотум недоверия генпрокурору Урузмагу Джагаеву. Восемь сотрудников МВД были задержаны. 29 августа источники сообщили о жестоком избиении еще двух задержанных по этому делу.

Тимур Цхурбати рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что находится во Владикавказе в Республиканской клинической больнице, куда был переправлен 1 сентября при содействии властей Южной Осетии.

"Чувствую себя для больного нормально. Врачи говорят, что мне свернули скулу, нужна операция. У нас [в Южной Осетии] ее не делают, поэтому пришлось ехать во Владикавказ при содействии властей - иначе пересечь границу сложно", - сказал он.

Наличие у напавшей женщины "группы поддержки" может говорить о том, что это была "спланированная провокация", считает Цхурбати. "Хорошо, что их быстро остановили. Мой сын случайно оказался там и вмешался", - заявил активист.

Видеозапись Тимура Цхурбати в Facebook по поводу нападения на него попала в "Топ 10" северокавказской блогосферы. К 5.25 мск 2 сентября публикация на странице Цхурбати в соцсети набрала 137 "лайков" и собрала 92 комментария.

Нападавшие являются сторонниками Эдуарда Кокойты, однако сам политик вряд ли причастен к этому, считает Цхурбати. "Это может быть связано с чьим-то желанием, чтобы я не высказывался, но назвать кого-то конкретного или какое-то конкретное дело, послужившее причиной для нападения, я не могу", - сказал он.

Он не исключил, что одним из поводов нападения могло стать его общение с грузинскими СМИ.

По его словам, правоохранительные органы проводят расследование нападения, пока претензий по этом поводу нет. "Показания у меня взяли, травмы зафиксировали. Сегодня [1 сентября] приходил сотрудник... также опрашивал меня по поводу нападения", - рассказал Цхурбати.

Сообщений относительно хода расследования по заявлению Цхурбати на сайте МВД Южной Осетии по данным на 5.25 мск 2 сентября не было.

Нападение на Цхурбати совершено из-за его активной гражданской позиции, считает журналист, блогер "Кавказского узла" Алан Цхурбаев. "Это уже не первый раз на него нападают, и, конечно, всему виной его активная позиция... Его избили неизвестные сразу после того, как похоронная процессия, в которой участвовал чуть ли не весь Цхинвал, прошла по центру города… Мне сейчас пишут, что Тимур вроде говорил по-грузински с каким-то грузинским каналом, и что народ там сейчас взвинченный", - написал 31 августа Алан Цхурбаев в своем посте "Избит Тимур Цхурбати, цхинвальский активист".

Во время нападения Тимур Цхурбати не давал интервью грузинскому телеканалу, заявила "Кавказскому узлу" журналистка "Эхо Кавказа" Ирина Келехсаева.

"Он прямой человек, и говорит то, что думает - и это не всем нравится. Кроме того, его считают едва ли не предателем, поскольку он общается с грузинскими СМИ, защищая позицию своей страны. Это нелепо, но этот негативный имидж Тимуру создавали годами. Даже про избиение распустили слух, что на Тимура напали, когда он давал интервью грузинскому телеканалу, хотя он на самом деле [в тот момент] общался с моим коллегой Муратом Гукемуховым. Вы можете не соглашаться с его взглядами, но не может быть врагом народа человек, который воевал за свою страну", - считает она.

По ее мнению, нападение на Цхурбаева связано с конфликтом в соцсетях. "На него напала одна из сторонниц Кокойты, которая неправильно поняла его комментарий в социальной сети, решив, что он сделал ей непристойное предложение, и, увидев его на улице, захотела разобраться на месте. Потом еще два парня из сторонников Кокойты подскочили, затем вмешался сын Тимура - получилась большая драка. Но с протестами, которые сейчас идут в республике, это абсолютно не связано", - полагает Келехсаева.

Ранее, 31 августа, иную версию изложил автор блога "Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть". "По словам близких к Цхурбати людей и свидетелей, нападавшему не понравились высказывания Тимура в беседе со стоявшими на Театральной площади, в отношении Кокойты. Кроме того, Тимур написал ряд нелестных, в отношении экс-президента комментариев на посты в соцсетях, они были о намерениях Кокойты вернуться в Южную Осетию", - написал он в своем блоге на "Кавказском узле". По его словам, за Тимура Цхурбати во время инцидента "заступилась группа молодых людей". "Благодаря действиям находившихся на площади сотрудников ОМОН и СОБР, эксцесс не перерос в массовую драку", - рассказал живущий в Южной Осетии блогер.

Активистка Тамара Меаракишвили также в качестве одной из главных причин травли в адрес Тимура Цхурбати назвала его общение с грузинскими СМИ, однако в своих комментариях активист "защищал позицию Южной Осетии". "Я связываю это нападение с тем, что на него ожесточенно нападали в социальных сетях, используя язык ненависти, причем не только анонимные тролли и боты, но люди, выступавшие под своими реальными именами", - пояснила "Кавказскому узлу" она.