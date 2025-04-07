Запрещен проезд по Транскавказской магистрали

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Из-за непогоды введен запрет на движение любого транспорта по Транскавказской магистрали.

Как писал "Кавказский узел", с 22 по 23 марта вводился запрет на проезд большегрузных машин по Транскавказской магистрали в связи со снегопадом.

Из-за ухудшения погоды и невозможности обеспечить безопасный проезд введен запрет на движение автотранспортных средств по Транскавказской магистрали на участке от населенного пункта Бурон до Северного Портала Рокского тоннеля в обоих направлениях, сообщила вечером 6 апреля МЧС по Северной Осетии в своем телеграм-канале.

Запрет действует до 09.00 мск сегодня, 7 апреля, рекомендовано ориентировочно до этого времени воздержаться от поездок.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире переменная облачность при температуре воздуха +19 градусов, скорость ветра - два метра в секунду. В ночь на 8 апреля ожидается облачная погода, температура понизится до восьми градусов, ветер сменит направление. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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