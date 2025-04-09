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18:40, 9 апреля 2025

Введен запрет на проезд по Транскаму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запрет на проезд по Транскавказской магистрали введен для всех видов автотранспорта.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля из-за ухудшения погоды был введен запрет на проезд по Транскавказской магистрали. Он был снят на следующий день.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

С 18 мск Транскавказская автомагистраль закрыта для движения автотранспорта, сообщило в своем телеграм-канале МЧС Южной Осетии. "Запрет введен в связи с невозможностью обеспечения безопасности проезда транспортных средств", - говорится в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире умеренный дождь при температуре воздуха +7 градусов, скорость ветра 3 м/с. В ночь на 10 апреля также ожидается дождь, температура понизится до +3 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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