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10:18, 7 апреля 2025

Транскам возобновил работу

Расчистка Транскама. Кадр видео из телеграм-канала МЧС Южной Осетии https://t.me/mchsruo/3445

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение по Транскавказской магистрали возобновлено в штатном режиме.

Как писал "Кавказский узел", с вечера 6 апреля из-за ухудшения погоды и невозможности обеспечить безопасный проезд был введен запрет на движение автотранспортных средств по Транскавказской магистрали на участке от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля в обоих направлениях. 

По данным МЧС Южной Осетии, сегодня с 09.00 мск Транскавказская автомагистраль функционирует в штатном режиме, сказано в телеграм-канале ведомства. 

"Накануне дожди спустили с гор огромные валуны, в связи с чем трассу закрыли до утра", - уточнил со ссылкой на МЧС телеграм-канал "Новости Осетии".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире переменная облачность при температуре воздуха +19 градусов, скорость ветра - два метра в секунду. В ночь на 8 апреля ожидается облачная погода, температура понизится до восьми градусов, ветер сменит направление. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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