Грузинские врачи назвали высокой нагрузку на стационары из-за пандемии

24 декабря 2020, 07:02

Прирост случаев заражения коронавирусом в Грузии снизился из-за ограничений, введенных в ноябре, но система здравоохранения с трудом справилась с потоком пациентов, и нагрузка на медучреждения остается высокой, рассказали врачи.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря в Грузии выявлено 2345 случаев заражения коронавирусом. Общее число смертей от коронавируса за все время пандемии в Грузии достигло 2 233, а число случаев заражения COVID-19 - 214 871.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Грузии 23 декабря было проведено 14457 тестов на коронавирус, из них 6098 ПЦР-тестов и 8359 тестов на наличие антител, сообщило в тот же день на специальном сайте stopcov.ge грузинское правительство. 22 декабря было зафиксировано 3064 случая заболевания, сообщил начальник администрации правительства Грузии Бердия Сичинава.

Снижение количества случаев заражения коронавирусом в Грузии подтвердил заместитель директора национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе.

"Заболеваемость падает, то есть ограничения, введенные в ноябре, показали свою эффективность", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Паата Имнадзе. В то же время он предостерег от излишнего оптимизма. "Все зависит от количества обращений. Обычно мы проводим в среднем 20 тысяч тестов в сутки, за истекшие сутки было 14457 тысяч исследований. Обычно количество исследований падает в выходные, а не в учебные дни, но нужно будет смотреть на динамику в последующие несколько недель", - заявил Паата Иманадзе.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце ноября перед введением карантина жители Тбилиси жаловались на необходимость стоять в больших очередях, чтобы попасть на сдачу анализов для теста. 30 ноября корреспондент "Кавказского узла" насчитал более 120 человек в очереди перед клиникой "Медкапитал" по улице Хизанишвили.

Поэтому корреспондент "Кавказский узел" поинтересовался у Пааты Имнадзе, не занижены ли показатели выявляемости инфекции из-за того, что не все люди могу пройти тестирование.

"Действительно, были трудности, но в первых числах декабря мы удвоили количество медучреждений, где люди могут сдать анализ. Так что на сегодняшний день этой проблемы нет - все, кого направили семейные врачи, могут спокойно пройти обследование в той больнице, которую назначит семейный врач", - сказал Паата Имнадзе.

Корреспондент "Кавказского узла" посетил 23 декабря больницы "Эвекс" и "Медкапитал" в районе Глдани и опросил сотрудников больниц и пациентов. На этот раз очередей в них не было.

"Мы ведем прием каждый день, и нет необходимости приходить очень рано. Достаточно прийти за полчаса до открытия, чтобы оказаться среди первых пациентов, но записываться в очередь необходимости нет", - пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в клинике "Эвекс".

"Я простоял сегодня с 10 часов, и примерно в 13 часов попал на исследование. Конечно, долго, но терпимо", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" пришедший на обследование в клинику "Медкапитал" житель Гладни Давид.

"Я с утра заняла очередь - была примерно 12-й, и в 11 часов прошла обследование. Завтра жду результата", - рассказала пенсионерка Джульета, вышедшая из здания "Медкапитала".

Тем не менее, как отметили врачи, нагрузка остается высокой. "Каждый день лечим, каждый день освобождаются койки, и на них тут же попадают новые пациенты. Персонал уже устал из-за живого общения, психологическая нагрузка очень высокая", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" менеджер Республиканской больницы в Батуми Георгий Кикабидзе.

"Никаких изменений в режиме работы. Очереди и текучка. Врачам и медсестрам очень тяжело", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" менеджер клинки "Медальфа" Инга Хозреванидзе.

Бывший министр здравоохранения Аджарской автономной Республики Леван Антадзе считает, что вводить локдаун не пришлось бы, если бы клиники были подготовлены вовремя.

"В декабре мне пришлось несколько раз возить людей и устраивать их в клиники, чтобы они прошли обследование. У некоторых даже коронавируса не оказалось в организме - была пневмония другого происхождения. Но вовремя получить лечение не могли ни те, ни другие", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Леван Антадзе.

По всей Грузии очень высока нагрузка на медучреждения, подтвердил Паата Иманзаде. "Если в марте-апреле мы вводили локдаун для того, чтобы успеть подготовить людей к выписке, то в ноябре мы ввели его для того, чтобы система здравоохранения не рухнула под наплывом пациентов", - заявил он.

Система здравоохранения с большим трудом справилась с потоком пациентов, считает Паата Имнадзе. "Были и досадные моменты, когда шел спор, насколько вовремя врачи успели или не успели оказать помощь. Несколько раз система действительно была на грани своих возможностей - особенно в первой половине декабря, когда у нас было первое место в мире по количеству заболевших на 100 тысяч населения, но в целом система справилась. Мы не допустили обвала, не допустили массовых смертей, не возникло ни дефицита мест в реанимационных отделениях, ни дефицита аппаратов ИВЛ", - сказал Паата Имнадзе.

В первый раз более 1000 зараженных коронавирусом человек за сутки было выявлено в Грузии во время исследований 18 октября 2020 года, сообщало издание "Батумелеби". 4 ноября количество выявленных достигло 2295 человек, 12 декабря - 3120, 29 ноября - 4426 человек. С тех пор количество выявленных случаев менялось в пределах с трех до четырех тысяч, а максимальное количество больных было выявлено 10 декабря - у 4570 человек было обнаружен коронавирус. С тех пор количество снизилось до 2981 случая (зафиксировано 17 декабря), и снова возросло до 3064 человек 22 декабря.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".