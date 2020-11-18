Власти Аджарии увеличили число больниц и гостиниц для пациентов с COVID-19

18 ноября 2020, 22:46

Количество больниц для зараженных коронавирусом в Аджарии возросло до 12, а после того, как правительство оборудовало под COVID-отели семь гостиниц, число мест для инфицированных увеличилось до 2000, сообщила пресс-спикер Минздрава Аджарии Лизи Тевдорадзе. Поток больных коронавирусом не снижается, нагрузка на врачей возросла, заявили представители клиник.

Как писал "Кавказский узел", в октябре жители Батуми рассказали, что горожанам сложно попасть на лечение в больницы из-за большого числа пациентов с коронавирусом. На фоне роста числа зараженных коронавирусом нагрузка на больницы возросла, а медперсонал работает на пределе, подтвердили руководители клиник в Батуми. Врачи рассказали, что из-за дефицита мест в клиниках для лечения инфицированных коронавирусом пациентов с COVID-19 приходится госпитализировать в обычные больницы. Больницы Аджарии, принимающие зараженных коронавирусом пациентов, полностью заполнены, мест в реанимациях не хватает, рассказали в начале ноября представители клиник.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За последние сутки в Аджарии выявлено 512 инфицированных коронавирусом, девять зараженных, в том числе врач-реаниматолог Батумской республиканской больницы и медсестра одного из медицинских центров в Шуахеви, скончались. Менеджер Батумской республиканской больницы Георгий Кикабидзе рассказал, что его коллега, врач-реаниматолог, болел коронавирусом в легкой форме и уже готовился выписаться, поскольку анализы были хорошие. "Ему было 62 года. Несмотря на стеноз легочной артерии, он чувствовал себя хорошо, уже готовился к выписке. Вдруг ему стало плохо [...] мог произойти сердечный приступ или тромбоэмболия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Большая часть персонала в больнице уже перенесли коронавирус, рассказал Кикабидзе. "90 процентов наших врачей с апреля уже переболели. Мы надеялись, что у всех уже выработались антитела и до трагедии в нашем коллективе дело не дойдет", - сказал он.

По словам Кикабидзе, за последние две недели количество заражений коронавирусом в Батуми возросло, и врачи стали работать с еще большей нагрузкой. "Трудно было предположить, что станет еще тяжелее - мы и так работали в несколько смен. Но теперь нагрузка на каждого сотрудника выросла, люди очень сильно устают. И самое тяжелое то, что мы пока не видим тенденции к сокращению числа больных", - отметил он

В министерстве здравоохранения Аджарии корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что количество больниц, обслуживающих больных с коронавирусом, возросло до 12.

"В Аджарии COVID-положительные пациенты проходят лечение в 12 медицинских учреждениях. На прошлой неделе подключилась Батумская реферальная больница и Центр здоровья матери и ребенка им. М. Иашвили. Эти клиники работают по гибридному принципу, то есть предоставляют сервисы как COVID-больным, так и пациентам с другими заболеваниями. Также в гибридном режиме работают еще четыре батумские клиники: Медцентр, Батумский медицинский центр, Батумский международный госпиталь и клиника “Медина", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-спикер Минздрава Аджарии Лизи Тевдорадзе.

По ее словам, в гибридных клиниках оборудованы два входа - для зараженных коронавирусом и для тех, кто не заражен. "Это обеспечивает максимально безопасное лечение обеих категорий пациентов", - указала Тевдорадзе.

Она рассказала, что только на обслуживание зараженных коронавирусом работают шесть учреждений: Республиканская больница, Батумский родильный дом, Медальфа, Медицинский центр Кобулети, Региональный центр Кобулети и клиника Бомонд".

Кроме того, правительство Аджарии арендовало семь гостиниц и оборудовало их под COVID-отель. "Всего в COVID-отелях насчитывается 2000 мест для больных", - сказала Тевдорадзе.

Врачи рассказали об организации работы с зараженными

Человек с подозрением на коронавирус сначала либо обращается к семейному врачу, либо поступает с симптомами в противолихорадочное центр - специально оборудованный бокс при одной из 12 больниц, работающих с COVID-пациентами, рассказал Кикабидзе. "Там он проходит обследование, и если у него не обнаруживается коронавирус, то человек или отправляется домой на амбулаторное лечение или, в случае необходимости, в стационар профильной клиники. Но если у него выявлен коронавирус, то при тяжелой форме его оставляют в одной из COVID-клиник, а при легкой, средней или бессимптомной форме человек помещается в COVID-госпиталь", пояснил он.

Если бессимптомный больной или пациент с легкой формой коронавируса может обеспечить себе самоизоляцию, не контактировать с соседями, членами семьи, коллегами и знакомыми, то его могут отпустить домой, рассказала Тевдорадзе. "Дома и в COVID-отелях больные получают амбулаторное лечение", - отметила она.

По словам Кикабидзе, каждая больница получила разнарядку о том, сколько врачей направить в тот или иной COVID-отель. "В нашей больнице двое врачей - один хирург и один ЛОР-врач лечат больных в одном из COVID-отелей. Они приходят туда, наблюдают пациентов, выписывают им лекарства, следят за динамикой в анализах", - рассказывает Кавказскому узлу Георгий Кикабидзе.

"Нужно своевременно распределять поток пациентов: тяжелых - в больницы, средних и легких - в COVID-отели, если они не могут обеспечить себе самоизоляцию", - считает бывший директор клиники "Медальфа" Леван Антадзе. По его словам, это правильный подход. При этом Антадзе считает, что с самого начала второй волны система здравоохранения Аджарии не успела вовремя распределить больных.

"В COVID-клиниках скопилось очень много бессимптомных или пациентов с легкими формами болезни, а когда пошел рост тяжелых протекания инфекции, они перестали успевать с распределением", - указал он.

"Очередь из больных только увеличивается - если две недели назад госпитализации ожидали 30 больных, то сегодня доходит до сотни. А лечение от вирусных заболеваний сократить невозможно - нужно, чтобы пациент пробыл в изоляции две недели", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор "Медальфа" Инга Хозреванидзе.

По ее мнению, COVID-гостиницы необходимы. "Если бы пришлось в клиники укладывать больных с легкой формой или бессимптомных пациентов, мы бы не смогли никуда девать тяжелых больных, в том числе и тех, кому необходим аппарат искусственной вентиляции легких", - сказала Хохреванидзе.

Жители Батуми удовлетворены лечением в COVID-гостиницах

Активист партии "Лело" Александр Мелорава рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сам перенес коронавирус и две недели провел в COVID-гостинице. "Меня направили в гостиницу "Глория", - сказал активист.

По словам Мелоравы, каждый день в гостиницу приходили врачи, чтобы осмотреть пациентов. "Ко мне в номер заходили как в палату: проводили обследование, убирали одни медикаменты и назначали другие. Медицинские сестры всегда были внимательны - можно было в любое время суток вызвать одну из них", - сказал он.

По словам активиста, в гостинице организовали трехразовое питание - еда была вкусной и хорошо сервированной.

Житель Батуми Георгий рассказал, что лечился в гостинице "Батуми-Сити". "Все было хорошо: трехразовое питание, постоянные посещения врачей [...] это напоминало курортное лечение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Большинство горожан соблюдает меры предосторожности, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители Батуми.

"Даже на улице процентов 80 надевает маски, а 10 процентов - маски и перчатки. А если люди заходят в магазин, то в масках уже все, потому что продавцы в противном случае не обслуживают людей", - рассказал Гоги Пичхадзе.

"В транспорт и магазины людей без масок не пускают. И хорошо, что сейчас маску можно купить в любой аптеке - по 40 тетри (около 0,25 доллара). Весной масок не хватало, а те, что были, стоили от двух до пяти лари (от 0,6 до 1,5 доллара). На улицах многие ходят в масках, но не все", - отметил Николай Рухадзе.