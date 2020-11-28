Последний день перед локдауном жители Тбилиси провели в пробках и очередях

28 ноября 2020, 02:55

Накануне введения жестких ограничений из-за коронавируса на улицах Тбилиси возникли пробки и столпотворения людей, которые отправились за покупками или поспешили уехать из города. Тестов на коронавирус не хватает, чтобы сдать анализ, приходится с раннего утра занимать очередь, сообщили пациенты одной из клиник. Власти заявили, что через две недели ожидают стабилизации ситуации с COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", к концу ноября Грузия вышла на первое место в мире по темпам распространения коронавируса в расчете на 100 тысяч населения. Для стабилизации ситуации в стране необходимо ввести жесткие ограничительные меры, заявили эпидемиологи. Власти Грузии заявили, что с 28 ноября приостанавливается работа общественного транспорта и закрывается большинство магазинов в крупнейших городах, а рестораны и кафе по всей стране будут работать только на доставку. Власти Грузии анонсировали продление программ поддержки бизнеса, самозанятых и безработных. Жесткие ограничения ухудшат экономическую ситуацию, пострадают простые люди, а мелкие предприниматели разорятся, заявили жители Грузии.

К 27 ноября в Грузии выявлено 12 3470 случаев заражения коронавирусом, 4780 из них - за минувшие сутки. Скончался от вируса 1161 пациент, 10 2270 выздоровели. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На улицах Тбилиси 27 ноября целый день было столпотворение, машины часами стояли в пробках, а бригадам скорой помощи было сложно добраться до пациентов, передает корреспондент "Кавказского узла".

В этот день магазинах была объявлена «черная пятница» - скидки достигали 50-70 процентов, а люди пытались запастись необходимым, так как с 28 ноября торговые центры и вещевые рынки будут закрыты.

Люди раздражены, в очередях в магазины слышались недовольные реплики.

Владелица ателье «Нака» на улице Качинского рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что курьерам по несколько часов пришлось стоять в пробках,чтобы доставить изделия заказчикам.

Передвижение затруднено как в центре Тбилиси, так и на окраине города, передают "Новости Грузия". Многие люди спешат на автовокзалы, чтобы уехать из города, поскольку с 28 ноября пассажирское сообщение будет ограничено.

Покупатели понимают, что риск заражения в очередях действительно большой, передает "Мтавари Архи". Чтобы избежать столпотворения, власти должны раньше предупредить граждан о закрытии торговых объектов, заявили горожане.

Правительство оказались неподготовлено к вспышке коронавируса спустя девять месяцев после объявления пандемии, заявил бывший министр здравоохранения Зураб Чиатберашвили на своей странице в Facebook. "Лучше было бы научиться управлять эпидемией летом ... Мы спасли жизни с помощью неоправданного весеннего заточения, но теперь мы приносим двойную жертву", - говорится в его сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Эксперт в области здравоохранения, советник генерального секретаря ООН Георгий Пхакадзе в эфире телеканала «Формула» призвал министра здравоохранения уйти в отставку. "Это не последняя пандемия, которая грозит человечеству. и здравоохранение должно быть к этому подготовлено", - сказал он.

Зам директора Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадза заявил, что эффект от ужесточения ограничений власти планируют увидеть через две недели. «Ожидаем, что ситуация стабилизируется, и у нас не будет роста во второй половине декабря. Это даст возможность для того, чтобы затем началось сокращение случаев заболевания», - процитировал Имнадзе "Интерпресс".

По его словам, за 26 ноября было проведено до 11 000 ПЦР-тестов на коронавирус и около 3 300 тестов на антитела, всего около 14 000 исследований.

Пациентам в Тбилиси предложили платно пройти тесты на коронавирус

Перед медклиникой в Тбилиси, где берут анализы на коронавирус, 27 ноября наблюдалась очередь из пациентов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Несколько человек стояли у входа в лабораторию, следя за тем, чтобы вновь пришедшие по порядку регистрировались в самодельных списках, которые велись на бумаге формата А4. К 10.00 по местному времени (9.00 мск) в списки внесли себя 124 человека.

Один их собравшихся, Леван, рассказал, что 26 ноября также приходил к клинике, чтобы занять очередь. «Вышел из дома в 05.00 (по местному времени, 04.00 мск) – как только закончился комендантский час. Но здесь уже было несколько человек. Оказалось, что прибыли тесты только для 35 человек. Я был уже в четвертом десятке, так что не попал. Пришлось прийти снова», - пояснил он.

«Меня уже шесть дней консультирует семейный врач, который не может назначить все необходимые лекарства без окончательного диагноза», - посетовала жительница Тбилиси Мариам.

«Мне 55 лет, во время пандемии я оказалась без работы. Живу, можно сказать, в долг. Сейчас я не могу заплатить платный тест. Поэтому остается приходить сюда», - сказала Мариам.

«Эта клиника включена в программу государственного страхования, то есть государство платит ей деньги за обслуживание населения, у которого нет страховки в коммерческих страховых компаниях. Без обследования по месту регистрации, которое определяет закрепленный за районом семейный врач, люди не смогут сделать бесплатно компьютерную томограмму, а она стоит 300 лари (порядка 100 долларов). Откуда пенсионеры возьмут деньги на тесты, а потом еще и на компьютерную томограмму?» - задалась вопросом пациентка Дарейджан.

«У меня уже 10 дней наблюдаются симптомы COVID-19 [...] 25 ноября меня направили на компьютерную томографию в клинику "Медкапитал" и по ее результатам обнаружили одностороннее воспаление легких. Затем направили в отделение этой же клиники для сдачи теста на коронавирус», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пациентка Нази.

Она сказала, что уже не первый раз приходит в больницу. «Я была тут и вчера (26 ноября) в 10.00 (по местному времени, 9.00 мск). Мне сказали, что нужно приходить и занимать очередь в 05.00 (по местному времени. 04.00 мск)», - рассказала Нази.

Прием пациентов 27 ноября начался примерно в 11.00 по местному времени (10.00 мск), до 14.00 по местному времени (до 13.00 мск) было обследовано только семь человек.

Затем к людям вышла медсестра. «Больше приема не будет – нам закрыли базу», - заявила она.

Сотрудник лаборатории Амиран, который также вышел во двор клиник, пояснил, что компьютерная база данных в медучреждении, где проводятся исследования по программе государственного страхования, стала недоступна. «Нам не дают доступа. Физически мы можем взять анализы, но не можем зарегистрировать пациента, присвоить номер пробы.Что потом делать с заборным материалом, непонятно», - заявил он.

Люди, стоявшие в очереди, не поверили и позвонили в Ковид-центр на номер 116 001. Оператор центра сказал, что отказа в доступе к базе данных нет.

Собравшиеся позвонили в полицию, но там им ответили, что этот вопрос находится не в их компетенции. «Это вопрос к министерству здравоохранения», - сказала оператор.

В 15.00 по местному времени (14.00 мск) люди начали расходиться. На вопрос, можно ли прийти 28 ноября, медсестра лаборатории ответила, что в субботу и воскресенье у поликлиники выходной.

«Придется прийти в понедельник, если осложнений не будет», - сказал Леван.

«Я, наверное, больше не приду. Будь что будет. Может быть, скорая помощь заберет. Здесь я только мерзну, никакого толка нет», сказала Нази.

Два дня назад, 25 ноября, перед входом в лабораторию, временно размещенную в родильном отделении, в полдень было 15 человек, передал корреспондент "Кавказского узла". Люди составили список, в котором было 95 человек. В 12.30 по местному времени (13.0 мск) двор клиники также вышел Амиран и заявил, что в лабораторию было прислано всего 15 тестов, поэтому прием завершен. «Каждый день сюда в пять часов приходят люди и составляют новый список», - рассказал он.

Пациент из очереди Леван спросил, почему сотрудники клиники сами не составляют списки. Амиран ответил, что они не могту то сделать. «Людей к нам направляют семейные врачи, работающие в разных клиниках, которые обслуживают Глдани и Мухиани. Чтобы составить онлайн-очередь, они должны иметь свою базу данных, но таковой нет. Поэтому каждое утро к дверям больницы приходят несколько человек, которые с 05.00 (по местному времени, 04.00 мск) составляют новый список», - пояснил сотрудник клиники.

Амиран рассказал, что в разные дни в лабораторию присылают разное количество тестов. «24 ноября было 25 тестов, 25 ноября прислали только 15», - сказал он собравшимся.

На вопрос, где еще можно сделать анализ, Амиран ответил, что в платных клиниках. «Если вы хотите, то можете воспользоваться платными тестами в других клиниках, они стоят до 120-130 лари (36-39 долларов)», заявил он.