Правозащитники в Баку сочли адекватной реакцию властей на преступления военных

22 декабря 2020, 01:32

Международным организациям следует проследить за ходом расследования военных преступлений, совершенных в зоне карабахского конфликта всеми сторонами противостояния, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", армянские и азербайджанские военные в ходе осеннего обострения конфликта обезглавливали пленных и глумились над трупами противника, заявили эксперты Amnesty International после изучения и проверки на подлинность видеозаписей из Нагорного Карабаха. 14 ноября стало известно, что два младших прапорщика азербайджанской армии арестованы по обвинению в издевательстве над трупами военнослужащих, а два солдата обвиняются в осквернении могил. Уголовные дела возбуждены по статьям о нарушении правил и обычаев войны (статья 115.2 Уголовного кодекса Азербайджана) и надругательстве над могилой (статья 245 Уголовного кодекса Азербайджана). Первая из этих статей предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, вторая - на срок до пяти лет.

21 ноября Генпрокуратура Азербайджана назвала фейковыми большинство видео с "оскорбительными действиями азербайджанских военнослужащих в отношении тел армянских военнослужащих" и "неподобающим обращением с военнопленными". Ведомство заявило, что каждое такое видео проверялось на достоверность специалистами. Омбудсмен Армении Арман Татоян настаивает на подлинности большинства видео. Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил, что при предварительном осмотре тел погибших армянских солдат были выявлены случаи убийства раненых и глумления над телами.

Скрыть военные преступления в современном мире, где все события снимаются на смартфоны и попадают в интернет, сложно, обратил внимание глава Бакинского клуба прав человека Расул Джафаров, комментируя корреспонденту «Кавказского узла» дело против четырех азербайджанских военных.

По мнению аналитика, это дело не носит показательный характер и оснований говорить о попытках сокрытия более тяжких военных преступлений пока нет. Джафаров напомнил, что Amnesty International установила подлинность 22 видеозаписей с фактами военных преступлений в зоне карабахского конфликта, и 12 из этих записей демонстрируют действия армянской стороны. Это доказывает, что видеокадров, на которых запечатлены преступления азербайджанских военных, сравнительно немного.

«С первых дней войны военное командование Азербайджана подчеркивало, что операции не направлены против гражданского населения, а бойцам противника гарантировалось уважение прав после сложения оружия. Власти Азербайджана отдавали себе отчет о неприемлемости военных преступлений, а отдельные случаи противоправных действий со стороны азербайджанских военных не стали результатом приказов вышестоящего командования, были собственной инициативой. Если видеозаписи позволяли установить личности обвиняемых, то каких-либо проблем с возбуждением уголовных дел не было. Пока начато следствие по двум делам. Возможно, появятся новые уголовные дела, если факты военных преступлений подтвердятся по другим видео. По крайней мере, азербайджанская сторона расследует эти преступления, а с противоположной стороны таких расследований нет», - сказал Джафаров.

Новость об аресте военнослужащих «обсуждалась в социальных сетях», хотя СМИ в основном ограничились официальными сообщениями, а известные политики и активисты не выступали с заявлениями по этому поводу.

«Но в социальных сетях на отдельных платформах тема живо обсуждалась. Большинство пользователей осудило арест военных. Многие апеллировали к тому, что армянская сторона совершила более тяжкие преступления против азербайджанцев в Ходжалы и других населенных пунктах во время Первой Карабахской войны. Кроме того, указывалось, что и в нынешнюю войну с азербайджанскими пленными жестоко и бесчеловечно обращались. Правда, были и те, кто писал, что если противник совершает военные преступления, то азербайджанцам не следует им уподобляться», - отметил Джафаров.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования при участии военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ, дислоцированного в Степанакерте (которые, как предполагается, действовали без приказа командования), взяли штурмом населенный преимущественно азербайджанцами город Ходжалы. До перехода под контроль армянских войск Ходжалы более четырех месяцев находился в осаде. Его жители испытывали серьезные трудности с медицинским обслуживанием и поставками продовольствия. В городе было много больных, раненых, женщин, стариков и детей. За это время, по данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. В заложники были взяты 1275 мирных жителей. Судьба 150 из них неизвестна по сей день, отмечается в справке "Ходжалинская трагедия", опубликованной на "Кавказском узле".

Обвинения, предъявленные арестованным военнослужащим, адекватны инкриминируемым им деяниям, считает правозащитник.

«Перед международным судом предстают обычно высокопоставленные лица, санкционировавшие массовые преступления. С азербайджанской стороны таких фактов не было. С армянской стороны были целенаправленные обстрелы баллистическими ракетами и другими видами оружия крупных населенных далеко за пределами зоны конфликта – Гяндже, Барде, повлекшие многочисленные жертвы среди гражданского населения, и эти решения принимались на уровне политического руководства», - отметил Джафаров, комментируя перспективы рассмотрения в международном суде дел о военных преступлениях в ходе осенней войны. При этом Джафаров отметил, что ни Азербайджан, ни Армения не являются участниками Международного уголовного суда и потому не могут обращаться к нему.

Жертвами обстрелов Гянджи 4, 5, 8, 11 и 17 октября стали 178 человек, из которых погибли 26. Среди погибших 10 женщин и шесть детей. В Бардинском районе погибли 27 мирных жителей, в том числе восемь женщин и ребенок, а 101 житель ранен. В Тертерском районе погибли 17 жителей, Геранбойском – восемь, в Агдамском – семь, в Физулинском – три, в Бейляганском – два, в Агджабединском - один, это ребенок, заявил на пресс-конференции 30 октября генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Все жертвы военных преступлений и их правопреемники могут обращаться в ЕСПЧ, каждый факт военного преступления с обеих сторон должен расследоваться, подчеркнул правозащитник.

Обвинения, предъявленные четверым азербайджанским военным, соответствуют характеру их деяний, согласен правовед, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров. Обе статьи внесены в УК Азербайджана «из международных законов», и санкции этих статей также выбраны в соответствии с опытом передовых зарубежных страны, сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

В Азербайджане ранее рассматривались уголовные дела по обвинению в осквернении могил, но по статье о нарушении правил и обычаев войны граждане Азербайджана ранее не привлекались - эти статьи были внесены в у Уголовный кодекс Азербайджана середине 1990-х годов когда Первая Карабахская война уже закончилась, объяснил он.

«Если есть деяния, то должны быть и расследование, и конкретные обвиняемые. Но, на мой взгляд, на период следствия можно было бы ограничиться избранием меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Прокуратура должна разобраться в мотивах и обстоятельствах преступления: возможно, действия обвиняемых были связаны с тем, что они сами пострадали от карабахского конфликта или подобное обращение было в отношении их близких, может быть они под впечатлением воспоминаний оказались в состоянии аффекта - то есть, возможно, в деле есть смягчающие обстоятельства. В любом случае, правовую оценку действиям обвиняемых будет давать суд. На период следствия их можно было бы оставить на свободе, заключив под домашний арест или передав под полицейский надзор», - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Возмущенная реакция общественности на известие об аресте военнослужащих объяснима, полагает он. Международные организации должны приложить усилия к тому, чтобы расследование военных преступлений вели все стороны конфликта.

«По мере освобождения азербайджанских территорий становились известными многочисленные акты вандализма - были разрушены целые города, памятники культуры, кладбища. В сети периодически появлялись кадры издевательств над азербайджанскими военнопленными. Конечно, любое преступление не должно оставаться безнаказанным, однако следует учитывать и политический контекст происходящего», - заключил он.

В ходе осеннего обострения конфликта обе стороны выдвигали обвинения в применении смертоносных фосфорных и кассетных снарядов. Аналитики Amnesty International установили, что при обстреле азербайджанского города Барда действительно использовались кассетные бомбы.

Пользователи соцсетей, комментируя арест азербайджанских военных, поспорили о том, оправданно ли их преследование. «Разве это дело? Иди воюй, стой лицом к смерти, рискуй жизнью, а потом тебя арестуют правоохранительные органы своей же страны. Эх, несправедливый мир», - возмутился пользователь Facebook Adil Salimov под публикацией об уголовном деле против военнослужащих.

«Они могут и осквернять могилы, и оскорблять пленных, но нам нельзя – мы гуманисты. Недавно нашему молодому солдату (...) перерезали горло (убийство азербайджанского пограничника запечатлено на одном из 22 видео, которые Amnesty International признали подлинными - прим. "Кавказского узла"). Так почему же их не арестовывают?» - написала Tarana Orucova.

Пользователь Назим Алекперов осудил действия арестованных азербайджанских военных: «Мы должны отличаться (...) и весь мир должен увидеть это. Мы должны воздержаться от этого, ибо мы не такие как они», - написал пользователь.

«Глумление над трупом – это маниакальность, кто бы это ни совершал», - отметил пользователь Анар Исбатзаде.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".