Ставрополье сравнялось с Дагестаном по приросту смертей от COVID-19

18 декабря 2020, 12:14

По семь смертей от коронавируса зафиксированы сегодня на Ставрополье и в Дагестане, а всего в Северо-Кавказском федеральном округе за сутки умерли 17 пациентов. Ставропольский край также сохранил лидерство в округе и по числу новых случаев заражения.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 декабря лидером в СКФО по числу новых смертей от коронавируса стал Дагестан. В регионе за сутки с 16 на 17 декабря скончались восемь пациентов с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Северо-Кавказском федеральном округе за минувшие сутки зафиксированы 17 смертей от коронавируса. Из этого числа по семь пациентов с COVID-19 скончались на Ставрополье и в Дагестане, два – в Кабардино-Балкарии и еще один – в Чечне, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от COVID-19 за все время пандемии в СКФО достигло 2291. Лидирует по этому показателю является Дагестан – 1058, на втором месте Ставрополье – 656, на третьем месте Кабардино-Балкария – 248. В Ингушетии число умерших пациентов от коронавируса достигло 123, в Чечне – 86, в Северной Осетии – 83, а в Карачаево-Черкесии – 37.

В Дагестане многим пациентам ставился диагноз "внебольничная пневмония". Только к 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

За минувшие сутки в СКФО тесты на коронавирус подтвердились у 903 пациентов. Наибольшее число новых заражений в Ставропольском крае – 240, на втором месте Дагестан – 152, на третьем месте Чечня – 142. В Кабардино-Балкарии 100 новых пациентов с коронавирусом, в Карачаево-Черкесии – 93, в Ингушетии – 89, а в Северной Осетии – 87.

Общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в округе достигло 110 517. По этому показателю также лидирует Ставрополье – 31 923, на втором месте Дагестан – 21 430, на третьем месте Кабардино-Балкария – 14500. В Карачаево-Черкесии общее количество заражений COVID-19 достигло 13 931, в Ингушетии – 10 991, в Северной Осетии – 10 866, а в Чечне – 6876.

30 ноября Чечня наряду с Калмыкией и Москвой вошла в список регионов с наихудшей динамикой распространения коронавируса, при этом официальная статистика расходится с данными об избыточной смертности в республике. Неделей ранее, 23 ноября, "Медиазона" включила Чечню в десятку регионов с наиболее непрозрачным подсчетом числа смертей от коронавируса. К распространению COVID-19 отношение властей Чечни менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, указано в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Ставрополье также лидирует в СКФО и по числу выздоровевших. От коронавируса за все время пандемии в регионе излечились 28 448 пациентов. На втором месте Дагестан – 18 475, на третьем месте Карачаево-Черкесия – 12 393. В Кабардино-Балкарии за все время пандемии вылечились 12 315 пациентов, в Северной Осетии – 9649, в Ингушетии – 9642, а в Чечне – 3220. Общее число вылечившихся от COVID-19 пациентов в СКФО возросло до 93 762.

К утру 18 декабря в СКФО зафиксировано 14 464 пациентов с коронавирусом. При этом наибольшее число активных больных в Чечне – 3570, на втором месте Ставрополье – 2819, на третьем месте Кабардино-Балкария – 1937. В Дагестане 1987 пациентов с COVID-19, в Ингушетии – 1606, в Карачаево-Черкесии – 1501, а в Северной Осетии – 1134, следует из данных Роспотребнадзора.

Напомним, что наиболее населенным регионом СКФО является Дагестан, где по состоянию на 1 января проживали 3,11 миллиона человек. На втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а Карачаево-Черкесии - 465 тысяч человек, следует из данных на сайте Росстата.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".