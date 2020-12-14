Колония. Фото: Елена Синеок. ЮГА.ру

14 декабря 2020, 18:00

Начальник колонии в Кабардино-Балкарии заподозрен во взяточничестве

Руководитель исправительной колонии в Кабардино-Балкарии заподозрен в том, что получал взятки от осужденного в обмен на покровительство.

По версии следствия, подозреваемый поставил свою машину на ремонт в цех колонии, и один из осужденных предложил ему купить запчасти за свой счет, чтобы пронести в них запрещенные предметы. Начальник колонии согласился, и с марта по июль получил от осужденного детали на общую сумму 20 500 рублей, а также банковский перевод в размере 28 000 рублей. Взамен он покровительствовал осужденному. В июле сотрудники колонии при досмотре переданной заключенному автозапчасти обнаружили 18 мобильных телефонов и комплектующие к ним. Начальник колонии уничтожил их, а также составленные по факту их обнаружения документы, сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

В отношении начальника колонии возбуждено дело по ч.3 ст.290 УК России (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 3 статьи 290 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на восемь лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре инспектор исправительной колонии в Кабардино-Балкарии был заподозрен во взяточничестве. По версии следствия, он передал осужденному свой мобильный телефон за взятку.

Примечание:

"Три человека арестованы по делу о взятке за назначение мэром в Дагестане", "Замначальника таможни в Кабардино-Балкарии осужден за контрабанду", "Инспектор ДПС Нальчика заподозрен во взяточничестве".

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