24 сентября 2020, 20:32

Сотрудник колонии в Кабардино-Балкарии заподозрен во взяточничестве

Инспектор исправительной колонии в Кабардино-Балкарии за взятку передал осужденному свой мобильный телефон, сообщили следователи.

По версии следствия, 25 августа подозреваемый договорился с осужденным о том, что за за взятку в размере 10 тысяч рублей передаст ему свой мобильный телефон. При этом, телефон входит в перечень предметов, которые осужденным запрещается иметь при себе, сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии УФСИН подозревается в мелком взяточничестве (ч.1 ст. 291.2 УК России), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть первая статьи 291.2 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2019 года инспектор ДПС Нальчика был заподозрен во взяточничестве. По данным следствия, служба внутренней безопасности МВД Кабардино-Балкарии задержала полицейского при получении денег от водителя, которого тот обещал увести от ответственности за правонарушение.

Примечание:

"Три человека арестованы по делу о взятке за назначение мэром в Дагестане", "Замначальника таможни в Кабардино-Балкарии осужден за контрабанду", "Инспектор ДПС Нальчика заподозрен во взяточничестве".

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