Инспектор ДПС Нальчика заподозрен во взяточничестве

17 декабря 2019, 16:26

Служба внутренней безопасности МВД Кабардино-Балкарии задержала полицейского при получении взятки от водителя, которого тот обещал увести от ответственности за правонарушение.

По версии следствия, 24 ноября 2019 года инспектор ДПС остановил машину, водитель которой признался, что выпил спиртное. Полицейский согласился не применять к нему никаких мер, потребовав за это принести вечером того же дня 80 тысяч рублей. Чтобы гарантировать передачу денег, инспектор заставил водителя подписать чистый бланк протокола и заявить на видео об отказе проходить медосвидетельствование. Когда водитель не смог дать взятку вовремя, полицейский согласился подождать с условием, что получит не 80, а 100 тысяч рублей. Его задержали через несколько дней, при передаче первой половины этой суммы, утверждает следствие.

Против инспектора ДПС возбуждено дело по статье "Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие", говорится в сегодняшней публикации на сайте Управления Следкома по Кабардино-Балкарии. По части 3 статьи 290 УК России подозреваемому грозит до восьми лет заключения.

Водитель-нарушитель, житель села Баксаненок, сам обратился в полицию с жалобой на вымогательство. Лейтенанта полиции задержали 28 ноября, во время инсценированной передачи взятки, сообщило сегодня на своем сайте Управления МВД по Кабардино-Балкарии.

"Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем прохождении сотрудником полиции службы в органах внутренних дел и привлечении к дисциплинарной ответственности его непосредственных руководителей. Если вина инспектора будет установлена, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - сказано в релизе полиции.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле следователи предъявили 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии обвинение в организации и участии в преступном сообществе и получении взяток на 42 миллиона рублей. Аналитики поспорили о влиянии этого дела на имидж властей.