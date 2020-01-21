Три человека арестованы по делу о взятке за назначение мэром в Дагестане

21 января 2020, 18:29

Силовики задержали трех человек, которые за 10 миллионов рублей обещали обеспечить жителю Дагестана должность мэра. Следствие считает их мошенниками.

Житель Дагестана обратился в полицию с заявлением о том, что его знакомый и двое доверенных лиц предложили ему пост мэра, представляясь высокопоставленными сотрудниками одной из силовых структур. Подозреваемых задержали в момент передачи муляжа затребованной ими суммы.

"Изъяты травматический пистолет типа ПМ с патронами, аэрозольное устройство в виде пистолета с двумя патронами, а также поддельное удостоверение судьи Арбитражного третейского суда Ставропольского края на имя одного из фигурантов", - говорится в сообщении полиции.

Все трое задержанных заподозрены в покушении на мошенничество. Суд постановил заключить одного из них в СИЗО, другого поместить под домашний арест, а третьего оставил на свободе под подписку о невыезде, сообщило сегодня на своей сайте МВД России.

Задержание прошло в Пятигорске. В операции участвовали сотрудники управления Росгвардии по Кабардино-Балкарии, говорится в сегодняшней публикации на сайте Росгвардии.

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