Мать убитого уроженца Дагестана назвала сфабрикованным дело о перестрелке

29 августа 2019, 11:12

Уроженец Дагестана Вали Багаутдинов, который, по версии силовиков, был убит ответным огнем в перестрелке в Буйнакском районе, накануне гибели отлучился заправить машину в Махачкале и пропал, рассказала его мать Гульнара Багаутдинова. По версии женщины, силовики избили ее сына до смерти, а затем инсценировали перестрелку.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября 2014 года правоохранители сообщили о том, что на дороге "Махачкала - Верхний Гуниб" в перестрелке был убит водитель легковой машины. По их версии, в ответ на требование остановиться он открыл огонь по сотрудникам полиции.

Согласно материалам дела, которое рассматривает Верховный суд Дагестана, посмертно обвиняемый Вали Багаутдинов 1 ноября 2014 года находился в машине на обочине дороги Буйнакского района. Когда силовики подъехали к нему, чтобы проверить документы, он не менее семи раз выстрелил в их сторону из охотничьего карабина и был убит ответным огнем, сообщило 28 августа "Кавказ.Реалии".

Однако его мать Гульнара Багаутдинова озвучила иную версию. По ее словам, в тот день они с сыном собирались ехать к родственникам, но Вали Багаутдинов отлучился заправить машину и не вернулся. Родственники написали заявление в полицию, после чего им сообщили, что в Буйнакском районе на обочине дороги обнаружена машина с телом внутри. Родственники опознали в убитом Вали Багаутдинова. Женщина убеждена, что ее сына сначала убили, а потом вывезли в Буйнакский район, чтобы инсценировать его смерть в перестрелке.

"Моего сына здесь, в Махачкале, поймали, пытали, били, изуродовали и, когда поняли, что переусердствовали, вывезли «легализовать» в Буйнакск, где они его и «легализовали», сфабриковав все дело. Я четыре с половиной года пытаюсь это доказать", – рассказала мать Вали Багаутдинова. На видео, опубликованном изданием, женщина уточнила, что ее сын жил в Дубае, а к ней приехал в гости.

В материалах дела предположение Багаутдиновой об инсценировке подтверждается в том числе детализацией телефонных соединений сотрудников силовой структуры, согласно которой их не было в момент предполагаемой перестрелки в районе происшествия. Кроме того, свидетельские показания силовиков о времени и обстоятельствах перестрелки различаются, уточнило издание.

Защита обвиняемого предполагает, что перестрелки не было, а Багаутдинов и его автомобиль были обстреляны по отдельности. В частности, по автомобилю стреляли спереди, а Багаутдинов погиб от выстрелов со спины. При этом на представленному суду фото Вали Багаутдинова видно, что у него сломан нос и имеются кровоподтёки, сообщил 27 августа "Черновик".

По версии Гульнары Багаутдиновой, ружьё её сыну подкинули. По словам женщины, она нашла хозяина оружия, у которого его украли, и по решению суда через несколько лет вернули. Также по её словам, следователь "на протяжении года" проверял автоматы, из которых стреляли силовики, а затем "оказалось, что их утилизировали", уточнило издание.

"Кавказский узел" писал также об аналогичном резонансном деле Наби и Гасангусейна Гасангусейновых, которые были убиты 23 августа 2016 года во время спецоперации силовиков в Шамильском районе. Правоохранители тогда объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали провести расследование, заявив, что братья были пастухами.

Отец убитых Муртазали Гасангусейнов регулярно проводит акции протеста, требуя эффективного расследования дела об убийстве его сыновей. Родителям убитых удалось добиться передачи дела в центральный аппарат Следкома, однако вскоре после этого Муртазали Гасангусейнов пожаловался, что ничего не знает о том, как ведется следствие. Подробнее об этом деле можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".