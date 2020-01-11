Муслим Даххаев. Фото пресс-службы ГУФСИН России по Ростовской области

11 января 2020, 14:15

Муслим Даххаев оставлен под стражей

Суд в Ростове-на-Дону постановил на два месяца продлить срок ареста начальнику УФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву, заподозренному в разглашении гостайны.

Как информировал "Кавказский узел", Муслим Даххаев находится под стражей с 13 ноября 2019 года. Дело расследует ФСБ. Даххаев заподозрен в разглашении содержания секретного документа.

Ленинский районный суд продлил Даххаеву срок ареста на два месяца, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил 10 января ТАСС.

"Арест продлен до 11 марта включительно", - процитировал 10 января слова собственного источника "Интерфакс".

На сайте Ленинского райсуда Ростова-на-Дону к 14.15 мск 11 января не появилось информации о продлении ареста.

Муслим Даххаев - уроженец Дагестана. В ноябре 2019 года в республике задержали нескольких высокопоставленных работников управления ФСИН. По данным источников, они задержаны по одному делу с Даххаевым. Однако адвокат Даххаева сообщил, что о сообщниках в деле не говорится.

Напомним, что Муслим Даххаев участвовал в боях с отрядами Басаева и Хаттаба, которые вторглись в Дагестан в 1999 году. Подробнее об этих событиях говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

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