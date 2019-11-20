Муслим Даххаев оставлен под стражей

20 ноября 2019, 19:50

Ростовский областной суд оставил без изменений решение об аресте начальника УФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, который подозревается в разглашении гостайны.

Как писал "Кавказский узел", Муслим Даххаев был задержан и арестован 13 ноября. Дело расследует ФСБ. Даххаев заподозрен в разглашении содержания секретного документа, о соучастниках в деле не говорится, сообщил адвокат.

Решение Ленинского райсуда Ростова-на-Дону об аресте Даххаева подтвердил сегодня Ростовский областной суд. "Решение районного суда оставлено без изменений", - сообщил представитель пресс-службы областного суда. По его словам, изменить меру пресечения просил адвокат арестованного, при этом представитель суда не уточнил, на чем именно настаивал защитник, передает агентство "Интерфакс-Юг".

Адвокат Даххаева Александр Заманский заявил, что намерен обсудить дальнейшее обжалование по мере пресечения со своим подзащитным. Кроме того, адвокат подчеркнул, что появляющаяся в СМИ и соцсетях информация о задержании других фигурантов или их связи с делом Даххаева не соответствует действительности, передает ТАСС.

18 ноября информированный источник «Интерфакса» сообщил о задержании глав учреждений УФСИН по Дагестану по делу Муслима Даххаева, который является уроженцем этой республики. Региональный Следком подтвердил задержания, не уточнив подробностей дела. В числе задержанных - начальник СИЗО №1 в Махачкале Дауд Давыдов. Как выяснилось позже, он обвинен во взяточничестве, но не признал вину.

Временно исполняющим обязанности начальника УФСИН по Ростовской области стал первый заместитель Даххаева полковник внутренней службы Константин Сенокосов, сообщается на сайте управления.