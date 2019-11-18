Сотрудники УФСИН Дагестана задержаны после ареста Муслима Даххаева

18 ноября 2019, 22:51

Источник сообщил о задержании глав учреждений УФСИН по Дагестану по делу начальника ростовского УФСИН Муслима Даххаева. Следком республики подтвердил задержания, не уточнив подробностей дела.

Как сообщал "Кавказский узел", начальник управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев был задержан и арестован 13 ноября. Дело расследует ФСБ. Даххаев заподозрен в разглашении содержания секретного документа, о соучастниках в деле не говорится, сообщил адвокат. Защита решила подать жалобу на арест Даххаева.

Вместе с Даххаевым были задержаны и его заместители. Замглавы ФСИН Валерий Максименко не исключил, что против них и Даххаева будет возбуждено дело о коррупции.

Следственные органы задержали нескольких высокопоставленных работников управления ФСИН по Дагестану в рамках расследования уголовного дела против Муслима Даххаева, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. «В Дагестане задержаны начальник исправительной колонии №7 Рабадан Алибулатов, начальник лечебно-исправительного учреждения №4 в Махачкале Алигаджи Магомедов, начальник СИЗО №1 в Махачкале Дауд Давыдов", - цитирует источник агентство.

Дагестанское управление СКР подтвердило задержание нескольких сотрудников УФСИН Дагестана, отказавшись от дальнейших комментариев, информирует сегодня «Черновик». По данным издания, 14 ноября представители Генпрокуратуры России проводили проверку в СИЗО №1 Махачкалы, после чего появилась информация о задержаниях.

Задержания сотрудников дагестанского управления ФСИН подтвердил источник ТАСС. Однако по данным другого источника агентства, после ареста Даххаева на допрос «были доставлены семь высокопоставленных сотрудников УФСИН Дагестана, в том числе начальник СИЗО Махачкалы», после чего они были отпущены. По данным адвоката Даххаева Александра Заманского, по делу его подзащитный проходит один.

«Кавказский узел» не располагает официальным подтверждением о задержании сотрудников УФСИН по Дагестану. На сайтах Генпрокуратуры России, дагестанских управлений СКР и ФСИН на 22.30 мкс сегодня сведений об этом нет.

Напомним, что Муслим Даххаев участвовал в боях с отрядами Басаева и Хаттаба, которые вторглись в Дагестан в 1999 году. Подробнее об этих событиях говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".