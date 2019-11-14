Защита Даххаева озвучила подробности дела о разглашении гостайны

14 ноября 2019, 12:33

Начальник УФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев заподозрен в разглашении содержания секретного документа, о соучастниках в деле не говорится, сообщил адвокат. Защита решила подать жалобу на арест Даххаева.

Как сообщал "Кавказский узел", начальник управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев был задержан и арестован 13 ноября. По словам замдиректора ФСИН Виталия Максименко, Даххаев заподозрен в разглашении сведений, содержащих государственную тайну. Дело расследует ФСБ.

Вместе с Даххаевым были задержаны и его заместители. Замглавы ФСИН не исключил, что против них и Даххаева будет возбуждено дело о коррупции.

Муслим Даххаев является единственным фигурантом дела, по которому был арестован, со ссылкой на его адвоката Александра Заманского информировал сегодня ТАСС.