Муслим Даххаев. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону https://rostov-gorod.ru/press_room/news/8876/55026/?special_version=N

14 ноября 2019, 12:33

Защита Даххаева озвучила подробности дела о разглашении гостайны

Начальник УФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев заподозрен в разглашении содержания секретного документа, о соучастниках в деле не говорится, сообщил адвокат. Защита решила подать жалобу на арест Даххаева.

Как сообщал "Кавказский узел", начальник управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев был задержан и арестован 13 ноября. По словам замдиректора ФСИН Виталия Максименко, Даххаев заподозрен в разглашении сведений, содержащих государственную тайну. Дело расследует ФСБ.

Вместе с Даххаевым были задержаны и его заместители. Замглавы ФСИН не исключил, что против них и Даххаева будет возбуждено дело о коррупции.

Муслим Даххаев является единственным фигурантом дела, по которому был арестован, со ссылкой на его адвоката Александра Заманского информировал сегодня ТАСС.

"Преступление ему вменяется единоличное, без какого-либо соучастия", - заявил Заманский. Адвокат пояснил, что в деле идет речь только об одном эпизоде, и связан он "с разглашением определенного документа". Подробности дела защитник Даххаева не раскрыл, сославшись на запрет разглашать их, передало сегодня РИА "Новости".

Представитель Ленинского районного суда Ростова-на-Дону подтвердил, что в суд поступили материалы только на Муслима Даххаева. Он уточнил, что подозреваемый арестован до 12 января. По словам Александра Заманского, решение об аресте будет обжаловано сегодня, сообщил "Интерфакс".

Напомним, что Муслим Даххаев участвовал в боях с отрядами Басаева и Хаттаба, которые вторглись в Дагестан в 1999 году. Подробнее об этих событиях говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Примечание:

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