Арестован глава ростовского УФСИН Муслим Даххаев

13 ноября 2019, 23:05

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону на два месяца заключил под стражу начальника УФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева по делу о разглашении гостайны. Адвокат уточнил, что Даххаева не обвиняют в коррупции, а его арест будет обжалован.

Как писал "Кавказский узел", источники в силовых структурах сообщили о задержании сегодня начальника Управления ФСИН по Ростовской области и всех его заместителей. Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила задержание руководителя ростовского управления ведомства Муслима Даххаева. Уголовное дело касается разглашения государственной тайны, сообщил замглавы ФСИН.

На сегодняшнем заседании в закрытом режиме Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал начальника ростовского Управления ФСИН Муслима Даххаева, со ссылкой на судью сообщает сегодня ТАСС. По данным издания, Даххаев обвиняется в разглашении сведений, содержащих государственную тайну.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - заявил адвокат Даххаева Александр Заманский, добавив, что решение суда будет обжаловано.

По словам адвоката, дело Даххаева засекречено. "Мной дана подписка о неразглашении, дело засекречено. Дело не имеет никакого коррупционного уклона, как писали в некоторых источниках. И признаки коррупционных преступлений не вменяются моему подзащитному", - процитировало Заманского агентство.

После заседания Даххаев уехал на обычной машине без наручников и без конвоя, уточняет агентство.

Муслим Даххаев два месяца будет пребывать в СИЗО №4, отмечает сегодня 1rnd. По данным издания, изолятор находится на территории ростовского Управления ФСБ, которое и будет расследовать уголовное дело Даххаева.

На сайте Ленинского райсуда Ростова-на-Дону на 22.30 мск сегодня нет информации об аресте Муслима Даххаева.

Напомним, что Муслим Даххаев - один из участников боев со вторгшимися в Дагестан боевиками, и его задержание на фоне вручения медали "20 лет разгрома международных бандформирований" "выглядит символично", отметил автор Telegram-канала "Спросите у Расула". Награды участникам боев 1999 года вручил 12 ноября глава Дагестана Владимир Васильев. Их получили "политические деятели, которые в сложном для республики 1999 году входили в состав Государственного совета РД, а также представители общественности и правоохранительного блока", отмечается в публикации от 12 ноября на официальной странице правительства республики в Instagram. Полный список награжденных там не приводится, имя Даххаева в публикации не упомянуто.

Вторжение отрядов боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом в Дагестан началось 7 августа 1999 года. Первыми, до прихода федеральных войск, боевикам противостояли местные милиционеры и ополченцы. Бои в Дагестане продолжались до 15 сентября. За полтора месяца боев были убиты 275 российских военных, 937 получили ранения. Потери боевиков составили около 2500 человек. Подробнее об этих событиях говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае-июне 2017 года были задержаны глава Управления ФСИН по Ростовской области Сергей Смирнов и его заместитель Сергей Ральников. По версии следствия, руководство управления получило от предпринимателей более 11 миллионов рублей за подписание контрактов на поставки в исправительные учреждения. Дело Сергея Ральникова было передано в суд 28 октября 2019 года.

10 июля вступил в силу приговор еще одному бывшему замглавы ростовского УФСИН, Дмитрию Молокову, а также двум сотрудникам тюремной больницы. Они признаны виновными в сокрытии покушения на убийство осужденного.