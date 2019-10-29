Дело замглавы ростовского УФСИН дошло до суда

29 октября 2019, 08:45

Расследование дела замначальника управления ФСИН по Ростовской области Сергея Ральникова, обвиняемого в получении крупных взяток от предпринимателей за контракты с ведомством, завершено, оно направлено в суд.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Ральников был арестован в мае 2017 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В июне 2017 года по этому же делу был задержан глава управления, генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов, ему было предъявлено обвинение в получении крупной взятки.

Следствие установило, что с июля 2016 по май 2017 года Ральников и Смирнов получили частями от четырех сотрудников коммерческих организаций более 11 миллионов рублей в качестве взятки. С января 2016 по май 2017 года они, а также еще один сотрудник ведомства, получили от предпринимателя часть взятки в размере 450 тысяч рублей, полагают следователи.

Сотрудники ФСИН брали взятки от предпринимателей за то, чтобы получить контракты на поставку товаров для нужд учреждений, а одному из коммерческих предприятий за деньги позволяли работать на территории исправительной колонии, утверждают следователи. Кроме того, считает следствие, за взятки предпринимателям обещали без препятствий принимать товары в учреждениях и своевременно опаливать услуги.

Ральников обвиняется в получении взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах (два эпизода по ч. 6 ст. 290 УК РФ, три эпизода по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), дело направлено в суд, сообщил 28 октября Следственный комитет России на своем сайте. Во время следствия на счета обвиняемых в банке были наложены аресты, говорится в сообщении. Отметим, санкции этой статьи предусматривают до пятнадцати лет лишения свободы.

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно направления дела в суд не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что бывший замначальника ростовского ФСИН Дмитрий Молоков был обвинен в сокрытии покушения на убийство осужденного в тюремной больнице, в 28 марта Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил его к полутора годам колонии-поселения. 10 июля Ростовский областной суд оставил приговор в силе.