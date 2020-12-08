Сотни волонтеров присоединились к акции "Довези врача" в Дагестане

08 декабря 2020, 20:48

Участковых врачей, которые посещают пациентов на дому, взялись развозить по адресам волонтеры. Медицинский персонал нуждается в поддержке, но помощь общественности не должна замещать возложенных на чиновников обязательств, считает руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

Как писал "Кавказский узел", Дагестан вышел на первое место в СКФО по числу смертей от коронавируса за минувшие сутки - умерли четыре пациента, с начала пандемии скончались 1014 человек. Суточный прирост заражений коронавирусом составил 127, всего COVID-19 был подтвержден у 19 942 человек.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в Дагестане, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К акции "Довези врача" в Дагестане присоединяется все больше волонтеров, сообщила пресс-служба министерства по делам молодежи Дагестана. Она проводится в рамках проекта #МыВместе и объединяет десятки жителей, таксистов и автолюбителей. Водители каждый день помогают медикам доезжать до пациентов, на работу и возвращаться домой после смены. В результате врачи успевают посетить больше пациентов, нуждающихся в медпомощи, отмечают в ведомстве. Акция начала действовать еще в октябре.

Клуб "Мы вместе" объединяет общественников, предпринимателей, благотворительные организации и представителей исполнительной власти, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" координатор проекта в Дагестане Карина Бамматмурзаева.

"В первую волну коронавирусной инфекции, когда все находились на самоизоляции, мы помогали пожилым и маломобильным гражданам, многодетным и малообеспеченным семьям получить продуктовые наборы. И в этом нам огромную помощь оказала федерация автоспорта республики - около 400 представителей федерации за несколько дней раздали большое количество продуктовых наборов по всей республике. На этом наше сотрудничество не остановилось. Федерация автоспорта вошла в состав нашего клуба и подключилась к другим акциям", - отметила активистка.

Активное участие волонтеры приняли и в акции "Довези врача". "Автомобилисты могут помочь врачам поликлиник, которые обходят пациентов на дому на своем участке. Это не только больные, но и те, кто старше 65 лет. К ним требуется особое внимание. Врачи в больницах лечат больных COVID-19, а участковые медики сконцентрированы на лечении на дому, они наблюдают большое число людей, особенно в крупных городах. И на них большая нагрузка. У каждой поликлиники есть свой транспорт, но из-за большого количества вызовов машин не хватает. И помощь волонтеров покрывает эту нехватку машин", - пояснила она.

Все желающие оставляют заявку на "горячей линии", указывают удобное время, когда они могут отвозить врачей к пациентам, и получают все необходимые средства индивидуальной защиты, отметила активистка. "Многие привлекают своих друзей, знакомых. Но мы понимаем, что все заняты своими делами и могут подключаться только в свободное время. Благодаря тем, кто откликается, мы можем проводить акцию каждую неделю", - добавила Бамматмурзаева.

Волонтеры помогают врачам быстрее добираться до пациентов

Вице-президент федерации автоспорта Дагестана Эльдар Цахаев подключился к волонтерскому движению еще в марте и после этого периодически участвует в различных акциях. "Остаться равнодушным, когда видишь больных людей, невозможно. Особенно, если помочь им больше некому. Все это меня зацепило. В первую волну около 400 человек из нашей федерации развозили продукты. Нашим машинам разрешили беспрепятственно передвигаться по городу, когда везде были установлены посты, поэтому развозку продуктов мы взяли на себя. Конечно, кого-то зацепила болезнь, но тяжелых случаев пневмонии ни у кого из нас не было", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня Цахаев сам развозил врачей к пациентам. Один экипаж за день успевает отвезти врача по 5-6 адресам, говорит он. "Конечно, сейчас все меньше получается привлекать водителей, потому что многие заняты своей работой и не так много свободного времени. Но потребность в автоволонтерах большая. Сейчас наблюдается наплыв больных. Очень много звонков от больных в поликлиники, и врачи должны успеть прийти к каждому", - пояснил вице-президент федерации автоспорта.

Члены автоклубов всегда принимали участие в благотворительных и волонтерских акциях, рассказал представитель федерации автоспорта Дагестана Исмаил Исрапилов. В начале пандемии представители автоклубов пообщались между собой и решили протянуть руку помощи нуждающимся, отметил он. "Члены автоклубов, автоволонтеры – это те же самые жители этого города. И поэтому отвернуться от того, что происходит вокруг, мы не могли. Стараемся все делать по мере своих возможностей", - отметил он.

Сейчас, по его словам, волонтеры принимают активное участие в акции "Довези врача". "Благодаря участию автоволонтеров врач за один час может посетить 5-6 пациентов. Чтобы обойти все эти дома пешком, у врача ушло бы намного больше времени", - отметил Исрапилов.

С самого начала пандемии к акциям по поддержке земляков подключились студенты Каспийского медицинского колледжа, рассказала заместитель директора учебного заведения Ольга Альборуева. "Наш колледж всегда принимал активное участие в социально значимых проектах. Весной мы развозили продукты малообеспеченным, малоимущим, многодетным семьям, тем, кто старше 65 лет, ветеранам Великой Отечественной войны. Их сейчас в Каспийске осталось трое. Каждую неделю мы привозим им продукты, лекарства, помогаем с оплатой коммунальных платежей. Кроме того, наши волонтеры шли по домам, проверяли сатурацию, уровень кислорода в крови. Выезжали в аэропорт и измеряли температуру у пассажиров", - рассказала она.

После начала нового учебного года на волонтерство остается меньше времени, но Альборуева старается по мере возможности помогать врачам добираться домой после работы. "Рядом с нашим колледжем располагается станция скорой помощи. Те, у кого есть возможность, довозят врачей на работу или же домой после рабочего дня. Сейчас время очень тяжелое, и подобные акции, я считаю, очень нужны", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Волонтеры не должны замещать функции государства

Любая поддержка и помощь врачам, особенно в условиях пандемии, должна только приветствоваться, считает журналист и активист движения "Город наш" Саид Ниналалов. "Сейчас наблюдается вторая волна пандемии и она с каждым днем только нарастает. Поэтому врачам, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, должна оказываться всесторонняя поддержка", - отметил он.

Инициатива по оказанию помощи врачам воспринимается положительно, говорит руководитель правозащитного проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. "Общество понимает, что на врачах сейчас огромная нагрузка, они находятся в зоне риска, но при этом не все получают обещанные президентом страны премии из-за саботажа бюрократического аппарата. Поэтому люди и решают взять на себя дополнительную ответственность по поддержке медперсонала в условиях, когда чиновники не справляются или не хотят выполнять свои обязанности. Но подобная активность не должна быть направлена на то, чтобы покрывать саботаж должностных лиц. Не следует пытаться замещать функции государства. Помогать как-то облегчить труд врача можно и нужно, но следует и от чиновников требовать исполнения их обязательств", - считает он.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". Только к 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Информирование населения о пандемии мало изменилось после смены руководства Дагестана

После смены руководства республики в информационной политике мало что изменилось для предотвращения распространения инфекции, отметил Саид Ниналалов.

"Подробные данные по заболевшим вирусной пневмонии не публикуются. В первую волну заболевших внебольничной пневмонией и погибших от нее было в пять раз больше относительно официальной статистики случаев заражения и смертей от последствий COVID-19. Какая ситуация с этим сейчас - неизвестно, информация скрывается. Если есть рост или же уменьшение числа погибших, надо говорить об этом, публиковать. Население необходимо информировать о любых изменениях. Какая бы ни была правда, она всегда лучше", - считает он.

В республике недостаточно контролируется соблюдение ограничительных мер, заявил Ниналалов. "До людей не доводят, что нужно предпринимать, когда почувствовал недомогание, какие должны быть первые шаги, как вести себя. Информация об этом должна быть на каждом столбе. Масочный режим, который был введен в обязательном порядке в общественных местах, мало где соблюдается. Есть те, кто полностью его игнорирует, а во многих учреждениях и организациях не следят за тем, чтобы люди внутри помещений были обязательно в масках. На местах нет исполнительности и это плохо", - заключил Саид Ниналалов.

С приходом врио главы Дагестана Сергея Меликова прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы о смене информационной политики о пандемии, считает Зияутдин Увайсов. "Меликов только начал работать, и пока он занимается формированием правительства. Большая часть чиновников все еще остается на своих местах, и поэтому каких-либо изменений в подходе к информированию о пандемии не заметно", - отметил он.

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".