Болезнь Меликова подчеркнула проблему эффективного управления Дагестаном

04 декабря 2020, 14:42

Эффективно управлять Дагестаном из московской больницы Сергей Меликов не может, а глава правительства в его отсутствие отложит принятие важных решений, полагают главред "Нового дела" Гаджимурад Сагитов и политолог Эдуард Уразаев. На ключевых должностях остаются верные Меликову люди, угрозы политической стабильности нет, полагает замглавреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября администрация главы Дагестана сообщила об уходе на самоизоляцию Сергея Меликова в связи с подтвердившимся тестом на COVID-19. 2 декабря Меликов был госпитализирован, а позже переведен в одну из московских больниц, но продолжил работу дистанционно.

Предыдущее руководство Дагестана, особенно председатель правительства Артем Здунов, часто отсутствовали на рабочем месте в регионе - это говорит о том, что управлять республикой можно и дистанционно, указал корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов. "Но тут вопрос об эффективности такого подхода. Дагестан находится на последних позициях по многим показателям, в том числе и по благополучию населения. И если мы хотим, чтобы это положение улучшилось, то необходимо присутствовать на месте и проводить серьезную работу", - подчеркнул Сагитов.

По его мнению, Сергей Меликов пока еще не привел эффективных работников в управление администрации и кабинет министров. "Пока все назначения, которые были сделаны Меликовым – это перемещения людей с одного места на другое. Но это не значит, что все остальные - это люди из команды предыдущего главы Владимира Васильева. Наши чиновники позиционируют себя как члены команды действующего главы. У них нет идейных конфликтов или понимания, что они являются членами команды ушедшего руководителя", - добавил Сагитов.

Политическое поле Дагестана достаточно зачищено от явных представителей кланов или группировок, которые могли бы явно проявлять свои властные или управленческие амбиции в период отсутствия первого лица, считает политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"Проблем у Сергея Меликова по управлению Дагестаном появиться не должно, даже если он находится в любой из больниц мира. К тому же, ключевые решения и право подписи остается за ним. Это всегда подчеркивается его пресс-службой, которая заявляет, что Меликов руководит в удаленном режиме. Поэтому говорить, что де-факто регион остался без руководителя или же необходимо его присутствие на месте для сохранения управляемости, пока нельзя. Дагестан еще в период правления Рамазана Абдулатипова и Владимира Васильева был достаточно зарегулирован, а правила взаимоотношения с федеральным центром уже устоялись", - отметил он.

По его мнению, ключевые кадры, которые были назначены Владимиром Васильевым, уже покинули Дагестан, а остальные руководители, члены правительства и нижестоящие исполнители теперь являются "людьми действующего главы". "Меликов успел назначить представителей команды [дагестанского сенатора] Сулеймана Керимова. Они находятся на ключевых должностях и будут поддерживать аппарат в дееспособном рабочем виде. Если же они, являясь гарантом проведения федеральной политики в регионе, не смогут это сделать, то будут плохо выглядеть перед Москвой", - считает обозреватель "Черновика".

Кроме того, как предполагает Магомедов, у действующих чиновников есть и дополнительная мотивация избегать серьезных промахов. "Они понимают, что Сергей Меликов – силовик, и серьезный промах с их стороны может повлечь за собой серьезные санкции по отношению к ним", - сказал он.

После госпитализации Меликова в московскую клинику принятие серьезных решений в Дагестане заморожено, полагает политолог Эдуард Уразаев. "Полномочия руководителя переходят к и. о. председателя правительства Дагестана Абдулпатах Амирханову. Но он вряд ли будет принимать какие-либо кардинальные решения, включая кадровые вопросы, проводить заседания Совета безопасности, Координационного совета по обеспечению правопорядка, а ограничится решением текущих вопросов до выздоровления Сергея Меликова", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Если лечение Меликова затянется, то может последовать указ президента о назначении нового врио главы Дагестана, не исключил Уразаев. "Пока же, поскольку ключевые должности премьер-министра, руководителя администрации главы и правительства республики и государственного секретаря заняты назначенцами Меликова, то бюрократическая машина исполнительной власти находится под их контролем, хотя они назначены были Владимиром Васильевым", - добавил он.

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