Муфтият поддержал запрет на массовые богослужения в мечетях Дагестана

04 декабря 2020, 21:37

Решение оперштаба о запрете на проведение массовых богослужений в мечетях доведен до верующих, сообщил заместитель муфтия республики Магомед Мангуев. Не все жители Дагестана с пониманием отнеслись к участию в богослужениях в онлайн, некоторые заявили, что продолжат посещать мечети.

Как писал "Кавказский узел", с 23 октября в Дагестане постановлением врио главы республики Сергея Меликова введено обязательное ношение масок в магазинах, мечетях и общественном транспорте, до 17 декабря действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Оперативный штаб в Дагестане 2 декабря запретил проводить массовые богослужения в мечетях и храмах, предложив верующим перевести коллективные молитвы в онлайн-формат. Дагестанский муфтият призвал верующих совершать все намазы дома.

За минувшие сутки в Дагестане зафиксированы 10 смертей от коронавируса, тесты на COVID-19 подтвердились у 123 пациентов. Общее число смертей от коронавируса за все время пандемии в регионе достигло 987, а общее число заражений – 19449, следует из данных, опубликованных на сайте "Стопкоронавирус.рф". На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Дагестане, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В регионе зарегистрировано около двух тысяч мечетей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы муфтията Дагестана.

Решение оперштаба о запрете проведения богослужений муфтият довел до верующих, сказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель муфтия республики Магомед Мангуев. «Мы законопослушные люди. Приняли к сведению решение оперативного штаба и властей республики и рекомендовали верующим совершать намаз дома. Если врачи так считают нужным, верующие люди должны послушаться. Это делается для благополучия людей, не является вмешательством в жизнь верующих и не противоречит шариату», - указал он.

Мангуев считает, что за соблюдением ограничительных мер должны следить не имамы мечетей и работники муфтията, а правоохранительные и контролирующие органы. «Если наши люди будут стоять около ворот мечети и говорить, что не пускаем внутрь, это будет большой грех для нас», - сказал заместитель муфтия.

Он также отметил, что не приветствует перенос проповедей и богослужений в онлайн-формат, потому что «человек должен за имамом делать намаз».

Муфтият Дагестана, как и ранее, в период пика пандемии коронавируса, призвал беречь свое здоровье и здоровье близких, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. "Подавляющее большинство дагестанцев придерживается рекомендации религиозной организации. Мечети сегодня являются местами массового скопления людей, совершающих молитвы. С точки зрения исламских канонов, сохранность жизни и здоровья мусульманской уммы была и остается основной задачей духовенства республики», - сказал он.

Председатель регионального отделения партии «Гражданская инициатива» Мухаммад Цези сказал корреспонденту «Кавказского узла», что решение об ограничении посещения мечетей и храмов считает правильным. «Информация от органов здравоохранения свидетельствует об ухудшении ситуации, растет количество смертей. Я рад, что муфтият прислушался к рекомендациям Роспотребнадзора и оперштаба [...] Когда речь идет о здоровье людей, подобные ограничения шариатом приветствуются», - cказал он.

Цези также добавил, что не все верующие всерьез восприняли призыв муфтията об ограничении богослужений в мечетях. По его сведениям, сегодня пятничные коллективные намазы прошли во многих мечетях. «К сожалению, призывы, направленные на благо людей, пока остаются неуслышанными. Думаю, к следующему пятничному намазу ситуация изменится», - отметил он.

Верующие высказались относительно ограничений посещения мечетей

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» верующие по-разному восприняли рекомендации муфтията по ограничению посещения мечетей. «На прошлой неделе на пятничном намазе (27 ноября) было много людей, не соблюдалась дистанция. Когда я сделал замечание, меня начали критиковать, чтобы не вмешивался. В эту пятницу (4 декабря) я совершил намаз дома», - сказал Абдул Магомедов. Он добавил, что к онлайн-богослужениям относится с пониманием, но это скорее вынужденная форма, которая не заменит живой проповеди.

Магомед Ильясов считает ограничения посещения мечетей нецелесообразными. «Автобусы, маршрутки ездят битком, там вероятность заразиться выше, чем в мечети. Я буду посещать мечеть, тем более по пятницам», - рассказал он. Ильясов сказал, что воспользуется возможностью наблюдать проповеди в форме интернет-трансляции.

Ильяс Алиев допускает использование Zoom-трансляций и иных форм онлайн-общения на религиозную тему. «Я часто использую такие возможности. Конечно, посещение мечети очень богоугодное дело, но речь идет о коварной болезни, и мусульманам не следует быть «зашоренными», надо идти в ногу со временем», - считает он.

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения жителей Дагестана.

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