Ставрополье сравнялось с Дагестаном по приросту смертей от COVID-19

07 декабря 2020, 12:38

За сутки в Северо-Кавказском федеральном округе скончались 15 пациентов с коронавирусом, по шесть из этих смертей пришлись на Дагестан и Ставропольский край. Ставрополье осталось лидером по суточному приросту случаев заражения.

"Кавказский узел" сообщал, что Ставрополье с 19 июня лидирует в СКФО по числу новых случаев заражения коронавирусом, а с 18 августа - и по общему числу зараженных с начала пандемии. При этом по уровню заболеваемости коронавирусом с большим отрывом лидирует Карачаево-Черкесия. Больше всего активных больных с 16 июля также было в Карачаево-Черкесии, но 5 декабря лидером стал Ставропольский край, а на второе место 6 декабря вышла Чечня. Суточный прирост смертей с 1 декабря был наиболее высок в Дагестане.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки скончались 15 жителей СКФО

За минувшие сутки в Северо-Кавказском федеральном округе от коронавируса умерли по шесть пациентов в Дагестане и Ставропольском крае, один в Ингушетии и два в Кабардино-Балкарии.

Общее число умерших в СКФО от COVID-19 с начала пандемии, по официальным данным, достигло 2145. Лидером по этому показателю также является Дагестан (1010 смертей), на втором месте Ставрополье (593), на третьем - Кабардино-Балкария (229). В Ингушетии скончались 118 пациентов, в Чечне – 80, в Северной Осетии - 79, а в Карачаево-Черкесии – 36, следует из данных сайта "Стопкоронавирус.рф", где статистика формируется на основании данных Роспотребнадзора и Минздрава.

Официальная статистика неоднократно подвергалась критике, особенно касательно числа смертей. Так, многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". Только к 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Число случаев заражения в СКФО перевалило за 100 тысяч

За минувшие сутки подтвердились тесты на коронавирус у 846 жителей СКФО - это только на семь меньше, чем за минувшие сутки. Лидер по-прежнему Ставрополье (229 случаев), на втором месте остается Чечня (139), а на третьем - Дагестан (120). В Кабардино-Балкарии зарегистрированы 98 новых случаев заражения, в Карачаево-Черкесии - 96, в Северной Осетии – 83, а в Ингушетии – 81.

Общее число зараженных в СКФО с начала пандемии превысило 100 тысяч и составляет 100 719. Из них 29 326 случаев приходится на Ставропольский край. В Дагестане за весь период пандемии заразились 19 815 человек, в Кабардино-Балкарии – 13 392, в Карачаево-Черкесии – 12 885, в Ингушетии – 10 048, в Северной Осетии – 9930, а в Чечне – 5323.

30 ноября Чечня наряду с Калмыкией и Москвой вошла в список регионов с наихудшей динамикой распространения коронавируса, при этом официальная статистика расходится с данными об избыточной смертности в республике. Неделей ранее, 23 ноября, "Медиазона" включила Чечню в десятку регионов с наиболее непрозрачным подсчетом числа смертей от коронавируса. К распространению COVID-19 отношение властей Чечни менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, указано в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись". При этом Рамзан Кадыров и его окружение за редким исключением игнорировали масочный режим, соблюдения которого требовали от простых жителей республики, сказано в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

В СКФО растет число активных больных

В СКФО на сегодня насчитывается 13826 активных больных коронавирусом, что на 169 больше, чем 6 декабря. Рост зафиксирован во всех регионах, кроме Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Лидером в округе по этому показателю остается Ставропольский край (2889 активных больных), на втором месте Чечня (2463). В Кабардино-Балкарии пациентов с коронавирусом сегодня 2257, в Карачаево-Черкесии – 2059, в Северной Осетии – 1613, в Ингушетии – 1381, а в Дагестане – 1164.

По уровню заболеваемости коронавирусом с большим отрывом лидирует Карачаево-Черкесия - там 2767,82 случая заражения на каждые 100 тысяч населения, тогда как в среднем по СКФО - 1014,19.

Наиболее населенным регионом СКФО является Дагестан, где, по состоянию на 1 января, проживали 3,11 миллиона человек. На втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а Карачаево-Черкесии - 465 тысяч человек, указано на сайте Росстата.

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